Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer

La casualidad ha querido que la Romería de Nuestra Señora de los Milagros, que celebra este domingo la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad en honor a su patrona en la Casa de Campo de Mérida, haya coincidido con el triste fallecimiento del joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de superación en la lucha contra el cáncer y al que en años anteriores se ha destinado la recaudación de este evento.

"El día no ha sido fácil para ninguno de nosotros", ha escrito el presidente de la asociación, Óscar Rueda, en sus redes sociales. "El nuevo paso de la Virgen luce precioso, pues la familia de Hugo ha querido que el exorno floral estuviera compuesto por flores suyas, y con este gesto lo tendremos aún más presente", ha añadido tras explicar que el día de hoy, "diferente al de años anteriores", servirá como homenaje a él, a sus padres y a toda su familia.

El paso de la Virgen de los Milagros. / El Periódico

Hugo Serrano ha sido un ejemplo de constancia, fuerza y lucha contra el cáncer. Falleció el pasado viernes tras varios años remando contra la enfermedad y el sepelio tuvo lugar ayer sábado en la parroquia de los Milagros. "Hugo se ha ido, pero para nosotros no se irá nunca, siempre estará en nuestro recuerdo y nuestro corazón", ha afirmado Rueda.

"Se ha ido a las puertas de nuestra romería, esa romería que nos regaló durante dos años momentos de solidaridad que quedarán siempre para la historia de este barrio", ha añadido tras mandar su sentido pésame en nombre de la barriada a "Montse, Pedro, su abuela Lali, y demás familiares y amigos".

La Mérida solidaria

La historia de Hugo movilizó en los últimos años a buena parte de Mérida, y de forma especial a Nueva Ciudad, su barrio. En 2024, la ciudad se volcó con distintas iniciativas para ayudar a su familia a costear un tratamiento y una operación en Pamplona. Hubo camisetas solidarias, kilómetros solidarios, cortes de pelo ofrecidos por peluqueros locales y actividades benéficas que convirtieron su lucha en una causa compartida por vecinos, colectivos y asociaciones.

Gala celebrada en Ifeme en favor de Hugo Serrano Álvarez, en 2024. / Ayuntamiento de Mérida

Una de las citas más multitudinarias fue la gala benéfica 'Quiero, puedo y lo haré', celebrada el 1 de junio de 2024 en IFEME, con actuaciones de música, baile y agrupaciones carnavaleras, además de una barra con precios populares. También la Romería de Nueva Ciudad de 2025 mantuvo ese carácter solidario: lo recaudado en la barra, en la tómbola y en los cortes de pelo de más de 15 peluqueros se destinó a apoyar a Hugo en su lucha contra la enfermedad.

A esa cadena de apoyo se sumó también el deporte. El campo municipal de Nueva Ciudad acogió en mayo de 2025 el Torneo Solidario Hugo Serrano Álvarez, con la participación de equipos benjamines y alevines de la ciudad y una entrada-donativo de dos euros. Fueron gestos distintos, pero con un mismo hilo común: acompañar a una familia y hacer sentir a Hugo que no estaba solo.

Torneo de fútbol solidario en favor de Hugo Serrano, en mayo de 2025. / Ayuntamiento de Mérida

Un recuerdo que queda en el barrio

La romería de este domingo conserva, por tanto, su sentido festivo y vecinal, pero también una carga emocional distinta. La imagen de Nuestra Señora de los Milagros ha salido de nuevo hacia la Casa de Campo, como marca la tradición, aunque esta vez el barrio ha caminado también con la memoria reciente de Hugo. Las flores del paso, elegidas por su familia, han servido como símbolo íntimo de despedida y de presencia.

Nueva Ciudad ha vuelto a reunirse en torno a su patrona, pero lo ha hecho con el recuerdo de un joven que convirtió su lucha en una lección de entereza y que hizo aflorar la mejor versión de la ciudad. Porque durante dos años, cada barra, cada tómbola, cada corte de pelo, cada camiseta y cada donativo llevaron su nombre. Y este domingo, aunque Hugo ya no estaba físicamente, su barrio ha querido dejar claro que seguirá estando.