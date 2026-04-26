Proserpina (la playa de Mérida): baños de verano y meriendas familiares

El ayuntamiento de la capital extremeña ha prohibido la acampada no autorizada en todo el término municipal, con multas de hasta 600 euros, en una decisión que afecta particularmente a La Charca, enclave romano, espacio de ocio y uno de los lugares más identitarios para varias generaciones de emeritenses.

La relevancia de Proserpina para Mérida va mucho más allá de su valor arqueológico. A escasos kilómetros del casco urbano, el embalse ha funcionado durante décadas como una prolongación emocional de la ciudad. Para miles de vecinos ha sido el lugar de los primeros baños del verano, de meriendas familiares bajo los árboles, de reuniones con amigos, de jornadas deportivas y de escapadas rápidas para combatir el calor sin salir de la ciudad.

Costumbre popular

Pocas zonas condensan de una forma tan clara esa mezcla entre patrimonio, paisaje y transcurrir diario. Proserpina ha sido, al mismo tiempo, memoria romana y costumbre popular. Su lámina de agua, sus orillas y su entorno han formado parte del imaginario local hasta convertirse en uno de los espacios más reconocibles de Augusta Emerita, con una capacidad singular para reunir a generaciones distintas bajo una misma experiencia.

Ese peso simbólico explica que cualquier decisión sobre su uso trascienda la mera regulación administrativa. No se trata solo de ordenar una zona natural o de hacer cumplir una ordenanza, sino de intervenir sobre uno de los escenarios más vinculados a la identidad emeritense.

Riesgos ambientales

La prohibición de la acampada libre refleja, precisamente, esa tensión entre el disfrute ciudadano y la necesidad de conservación. Muchos vecinos entienden que el aumento de tiendas, caravanas y autocaravanas fuera de control puede traer consigo problemas de basuras, deterioro del entorno, molestias y riesgos ambientales. Pero, al mismo tiempo, existe una parte de la población que percibe estas restricciones como una limitación sobre una forma tradicional, aunque no regulada, de vivir con intensidad La Charca.

Hablar de Proserpina es hablar asimismo del modo en que la capital autonómica se relaciona con su patrimonio. No todos los elementos heredados de Roma tienen una presencia tan viva en el día a día. El teatro, el anfiteatro o el puente son iconos monumentales y turísticos, pero Proserpina añade algo distinto: es patrimonio que se usa, que se disfruta, que se habita durante el día y que sigue teniendo una función social muy clara entre la población local.

La protección

Por eso, la protección del embalse no puede leerse solo en clave punitiva. También revela hasta qué punto Mérida considera estratégico conservar uno de sus lugares más singulares, no solo por su antigüedad o por su interés histórico, sino por el papel que sigue desempeñando en la vida de la ciudad. Las iniciativas de ocio activo y de uso recreativo han reforzado en los últimos años ese vínculo, consolidando el embalse como un polo de atracción para vecinos y visitantes.

A diferencia de otros espacios naturales periféricos, Proserpina mantiene una conexión sentimental muy fuerte con la ciudad. Para muchos no es un destino ocasional, sino una referencia habitual del calendario vital: el primer chapuzón, las tardes largas de verano, los encuentros juveniles, las comidas al aire libre o las jornadas tranquilas de desconexión.

Vigilancia reforzada en vísperas del buen tiempo

El momento elegido para aplicar el bando municipal no es casual. Con la llegada de la primavera avanzada y la cercanía del verano, el embalse entra en la fase del año en la que más se intensifica su uso social. Es también cuando aumenta el riesgo de ocupaciones desordenadas y de impactos negativos sobre un entorno muy sensible.