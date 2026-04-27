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La calle Suárez Somonte de Mérida estará cortada este martes por obras en una vivienda

La restricción a los vehículos estará vigente entre las 8.00 y las 15.00 horas, por lo que se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas

La calle Suárez Somonte de Mérida.

La calle Suárez Somonte de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha informado de que este martes, 28 de abril, se cortará al tráfico la calle Suárez Somonte con motivo de unos trabajos de reforma en una vivienda.

Según ha informado a través de una nota, la restricción estará vigente entre las 8.00 y las 15.00 horas, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona durante esa franja horaria y utilizar itinerarios alternativos.

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En esta línea, desde el consistorio se ruega respetar la señalización provisional instalada y seguir las indicaciones de los servicios municipales para facilitar el desarrollo de los trabajos y reducir las molestias a vecinos y usuarios de la vía.

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