Investigan a un hombre por grabar presuntamente a jóvenes en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Mérida

La Policía Nacional investiga a un hombre por grabar presuntamente a jóvenes en el interior de unos vestuarios durante la celebración de una prueba de los Juegos Deportivos Extremeños (JUDEX) en Mérida, que se han celebrado este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Los hechos se produjeron en el transcurso de la jornada deportiva, cuando varios participantes advirtieron de la posible presencia de un varón realizando grabaciones en la zona de vestuarios, sin tener ningún tipo de participación en la actividad deportiva. Tras el aviso, familiares de los deportistas alertaron a través de una llamada al 091 a la Policía Nacional, que desplazó hasta el lugar un coche patrulla.

Investigación

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el presunto autor de las grabaciones y comprobaron el material audiovisual almacenado en su teléfono móvil, pero tras esa revisión no fue necesaria su detención. Según informan a este diario fuentes policiales, por el momento no se han producido detenciones, pero sí hay abierta una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

El incidente provocó inquietud entre las familias y alteró el desarrollo del evento deportivo, aunque la actuación policial quedó limitada a la identificación del hombre, la comprobación del contenido del teléfono e incautación de este, así como la orientación a los afectados sobre el procedimiento para denunciar los hechos. Ahora, se está a la espera de llevar a cabo un análisis más exhaustivo del móvil.

Respuesta de la Junta

Por su parte, la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha señalado que, en este momento, no ha tenido conocimiento de esta situación "por ningún cauce oficial" y que lo ocurrido se conoce a través de los medios de comunicación. Desde este departamento precisan que los hechos habrían ocurrido "al margen del desarrollo de los JUDEX de Gimnasia Artística Femenina y Masculina", en un vestuario donde se encontraban chicos que jugaban al fútbol en el mismo recinto.

La dirección general subraya a su vez que "siempre" le preocupa cualquier cuestión que afecte a menores y jóvenes, "especialmente en el deporte", por lo que apela a la prudencia hasta que la Policía Nacional concluya la investigación. En función de las conclusiones de la investigación policial, añade, "se valorarán las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias".

Cabe señalar que de acreditarse la existencia de grabaciones no consentidas en una zona reservada como unos vestuarios, los hechos podrían tener recorrido penal como un presunto delito contra la intimidad. El Código Penal castiga la captación de imágenes sin consentimiento cuando se vulnera la intimidad de otra persona, con penas que pueden alcanzar de uno a cuatro años de prisión y multa.