Del 29 de abril al 3 de mayo
Mérida reunirá a los mejores bailarines de España para elegir a la selección que irá al Mundial
La fase nacional del certamen congregará a participantes de entre 5 y 29 años que competirán por una plaza
El Palacio de Congresos de Mérida reunirá del 29 de abril al 3 de mayo a algunas de las mejores escuelas y bailarines de España en la fase nacional del Global Dance Open, una cita en la que los participantes buscarán una plaza para formar parte de la Selección Española de Danza y competir en la próxima final internacional del certamen.
La competición está dirigida a bailarines de entre 5 y 29 años, distribuidos en diferentes divisiones de edad: mini, junior, teen, intermediate y senior. El programa incluye distintas modalidades y formatos de participación, desde solos y dúos o tríos hasta grupos y ensembles, con estilos como ballet, neoclásico, contemporáneo, jazz, acrodance, lírico, showdance, tap, teatro musical, folclore o hip hop/street/commercial.
El Global Dance Open se presenta como una competición internacional en crecimiento, creada en el año 2020, que ofrece a bailarines, coreógrafos, profesores y escuelas "un escaparate global para mostrar su talento". La organización destaca además su apuesta por becas, formación y oportunidades vinculadas a instituciones de danza de proyección internacional.
Jurado
En concreto, la cita emeritense contará con jurados internacionales, becas, workshops y audiciones, lo que convierte el encuentro no solo en una competición, sino también en una oportunidad de formación y promoción para los jóvenes bailarines y las escuelas participantes.
Por su parte, los bailarines clasificados en la capital extremeña podrán optar a participar en las finales de 2026, que se celebrarán del 14 al 19 de julio en la ciudad de San Sebastián, en dos espacios emblemáticos: el Palacio de Congresos Kursaal y el Teatro Victoria Eugenia.
Durante cinco días, Mérida se convertirá así en uno de los focos nacionales de la danza, con participantes llegados de distintos puntos del país y con el objetivo de conseguir una plaza en una competición mundial en la que estarán representados bailarines de decenas de países.
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