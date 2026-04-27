Actuación de Parques y Jardines
Los pinos dañados por el temporal junto a La Loba de Mérida se convertirán en esculturas
Los operarios de FCC dan una segunda vida a los ejemplares afectados convirtiéndolos en piezas ornamentales
Los pinos situados en las inmediaciones de la rotonda de La Loba de Mérida tendrán una segunda vida tras los daños sufridos durante el temporal de este invierno. Los operarios del servicio de Parques y Jardines, pertenecientes a la empresa adjudicataria FCC, trabajan estos días sobre los troncos afectados con el objetivo de transformarlos en esculturas de madera.
La actuación ya ha comenzado en este entorno, donde los trabajadores están preparando los ejemplares dañados para poder intervenir sobre ellos. En lugar de retirar por completo los pinos que se partieron o quedaron afectados por las inclemencias meteorológicas, se ha optado por aprovechar parte de su estructura para crear nuevas piezas ornamentales.
Los trabajos consisten en sanear y rebajar la madera de los troncos para dar forma posteriormente a las esculturas, una intervención que permitirá conservar en el espacio urbano la presencia de estos árboles y, al mismo tiempo, renovar la imagen de una zona muy transitada por vecinos y visitantes.
Arbolado afectado
El ayuntamiento contabilizó un total de 491 ejemplares afectados después de varios episodios de fuertes rachas de viento que provocaron daños en calles, parques y jardines. Según la primera evaluación, el balance recogía 367 árboles de gran porte caídos en distintos puntos de la ciudad. A ellos se sumaban otros 124 ejemplares afectados en los jardines del río Guadiana, tanto en las islas como en ambos márgenes.
Una vez terminada la fase de retirada, el consistorio inició una planificación previa para organizar la reposición del arbolado. El objetivo es determinar qué especies resultan más adecuadas para futuras plantaciones, teniendo en cuenta su adaptación a las condiciones climáticas y su viabilidad en el entorno urbano.
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