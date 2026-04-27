El servicio de limpieza del Hospital de Mérida denuncia falta de personal y caos en los horarios

Trabajadores del servicio de limpieza del Hospital de Mérida se han concentrado este lunes a las puertas del centro hospitalario para denunciar la falta de personal y reclamar una mejor organización de sus horarios laborales. La protesta, convocada por CCOO, busca que el Servicio Extremeño de Salud (SES) e ISS Facility Services, empresa adjudicataria, adopten medidas ante una situación que "se ha agravado" desde el mes pasado tras una modificación de horarios aplicada para dar cumplimiento a una sentencia.

El secretario de Organización y Finanzas de Hábitat CCOO de Extremadura, Félix García Ledo, ha advertido de una "falta de organización tremenda" en el servicio y ha asegurado que las trabajadoras "andan como pollo sin cabeza por el hospital", al ser trasladadas de unas zonas a otras durante la jornada.

Según CCOO, esta descoordinación impide completar correctamente las tareas asignadas, genera sobrecarga de trabajo y puede dejar habitaciones o zonas sin limpiar. El sindicato sostiene además que ISS Facility Services debe organizar el servicio, aunque recuerda que la dirección del hospital también tiene responsabilidad sobre el estado del centro.

La concentración pretende visibilizar un conflicto que, según el sindicato, no se limita a una cuestión interna de plantilla, sino que puede repercutir en la calidad del servicio que se presta en un espacio especialmente sensible como es un hospital. CCOO insiste en que la limpieza hospitalaria requiere una planificación suficiente, estabilidad en los turnos y personal adecuado para atender habitaciones, zonas comunes y servicios con garantías.

García Ledo ha pedido que no se señale a las trabajadoras por posibles deficiencias en la limpieza, ya que "se limitan a cumplir las órdenes que reciben", por lo que ha reclamado una solución que garantice personal suficiente y una prestación adecuada del servicio. Ha señalado que el SES les ha trasladado que "ha habido sólo una queja por escrito que se ha resuelto lo mejor que se ha podido", cuando en realidad el sindicato sabe por parte de los trabajadores que "hay más quejas".

Postura del SES

Por su parte, el Servicio Extremeño de Salud ha señalado que respeta "plenamente" las reivindicaciones laborales de los trabajadores, aunque recuerda que el servicio de limpieza está gestionado por una empresa adjudicataria, que es la que tiene "la responsabilidad directa sobre la organización del trabajo y las condiciones laborales de su plantilla".

El SES añade que supervisa el cumplimiento del contrato para asegurar que la limpieza en los hospitales se presta "con la calidad que merecen los pacientes y los profesionales" y que se respetan las condiciones laborales establecidas. Asimismo, defiende que su interés es que el conflicto se resuelva "mediante el diálogo" y que se garantice tanto el buen funcionamiento de los hospitales como el respeto a los trabajadores.