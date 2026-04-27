Vestirse de romano es mucho más que una moda en Mérida

La XVI edición de Emerita Lvdica, que se celebrará del 18 al 24 de mayo, volverá a convertir Mérida en un colosal escenario histórico, con un festivo local en pleno programa y un impacto que va mucho más allá del ocio, al reforzar el turismo, el comercio, el orgullo ciudadano y una manera muy singular de vivir el patrimonio. A poco menos de un mes de que la capital extremeña vuelva a transformarse en Augusta Emerita, la fiesta recreacionista ya empieza a sentirse en la calle incluso antes de que arranque oficialmente la celebración, presentado el pasado viernes. Se nota en los escaparates, en los grupos de compra y venta, en los talleres y en esa pregunta que se repite en muchas casas sobre dónde conseguir una túnica sin gastar demasiado. Puede parecer un detalle menor, pero resume bastante bien lo que representa hoy Emerita Lvdica para Mérida.

Porque la gran recreación romana de la capital autonómica, que celebrará su XVI edición el próximo mes, no funciona como un evento para contemplar desde la acera. Su fuerza está en que obliga a implicarse de lleno. No basta con mirar: miles de emeritenses se visten, participan, recorren el municipio y cambian durante una semana las calles y los monumentos en una escenografía viva. La propia organización presenta el evento como una experiencia para ser testigo, pero también, preferentemente, actor o figurante de escenas de la vida cotidiana romana en el conjunto monumental de Augusta Emerita.

Ese carácter participativo señala que la demanda de indumentaria se haya convertido en un pequeño termómetro de la fiesta. Túnicas asequibles, alquileres, complementos, piezas reutilizadas o trajes de segunda mano forman parte ya de una economía paralela que se reactiva cada primavera. No se trata solo de ponerse un disfraz, sino de entrar en una celebración que ha terminado por desbordar el calendario cultural para convertirse en una de las grandes señas de identidad de Mérida.

La importancia de Emerita Lvdica se entiende bien con un dato: el 21 de mayo volverá a ser festivo local en la capital extremeña precisamente con motivo de esta interesante y llamativa celebración, una decisión ya aprobada por el ayuntamiento emeritense. No es un gesto menor. Que una recreación histórica condicione el calendario laboral local revela hasta qué punto ha dejado de ser un evento complementario para llegar a ser una cita central en la vida de la ciudad.

Algo suyo

La semana romana ha ido ganando peso hasta situarse entre los considerables motores anuales de Mérida, junto a otras citas de enorme tirón. El propio consistorio la presenta como una oportunidad para revivir el pasado romano en los escenarios originales de su conjunto arqueológico, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, y la ha definido en distintas ocasiones como una de las grandes herramientas de dinamización de la localidad. No se trata únicamente del brillo visual de ver legionarios en el puente Romano, gladiadores en el anfiteatro o mercados temáticos en torno al Templo de Diana. Lo decisivo es que Emerita Lvdica ha conseguido algo que no siempre resulta fácil en las ciudades patrimoniales: que el pasado no quede encapsulado como una postal para visitantes, sino que sea vivido por los propios vecinos como algo suyo.

Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo. / Javier Cintas

Turismo, negocio y lleno

El otro gran pilar de la fiesta es su repercusión económica. Los balances oficiales de ediciones anteriores muestran que Emerita Lvdica mueve a decenas de miles de personas y deja millones de euros en la ciudad. En 2023, el ayuntamiento cifró la asistencia en más de 113.500 personas y el impacto económico en 6,5 millones de euros. En 2024, el balance elevó esa participación por encima de las 150.000 personas y situó el retorno económico en cerca de 10 millones de euros.