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Sexta edición del VI Día de la Artesanía Alimentaria

Mérida acogerá un mercado con productos ecológicos, talleres y showcooking

La jornada se desarrollará en la plaza Margarita Xirgu, en horario de 10.00 a 20.00 horas

Taller de elaboración de quesos, en una edición pasada.

Taller de elaboración de quesos, en una edición pasada. / Extremadura Alimenta

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La plaza Margarita Xirgu de Mérida acogerá este sábado, 2 de mayo, el VI Día de la Artesanía Alimentaria, una cita organizada por la Asociación Extremadura Alimenta que volverá a reunir productos artesanales y ecológicos elaborados por empresas del sector. El mercado permanecerá abierto de 10.00 a 20.00 horas y servirá como escaparate para productores y artesanos alimentarios

Cabe destacar que el evento contará con propuestas vinculadas a la gastronomía extremeña a base de aceites, quesos, panes, mieles y otros productos de elaboración tradicional. Las inscripciones a los diferentes talleres se llevarán a cabo ese mismo día, en la plaza.

Actividades

Además de la venta de productos, la jornada contará con varias actividades dirigidas a todos los públicos. A las 12.00 horas se celebrará un taller infantil de elaboración de quesos, mientras que a las 13.00 horas tendrá lugar un showcooking de alimentos artesanales con productos de las empresas participantes.

Cartel del VI Día de la Artesanía Alimentaria.

Cartel del VI Día de la Artesanía Alimentaria. / EL PERIÓDICO

La programación continuará por la tarde, a las 18.00 horas, con el taller infantil ‘Aprender a cultivar y reciclar’, una actividad pensada para acercar a los más pequeños hábitos vinculados al consumo responsable y al cuidado del entorno.

Extremadura Alimenta se define como un clúster de artesanía alimentaria que trabaja para fortalecer el sector en la región mediante proyectos colectivos, formación, asesoramiento, participación en ferias y mercados, y acciones de visibilidad para los pequeños productores agroalimentarios.

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La asociación también impulsa una marca colectiva para reforzar la identidad de los productos locales y generar confianza entre los consumidores. Con esta iniciativa, el colectivo busca poner en valor la artesanía alimentaria y acercar al público el trabajo de los productores locales, en una jornada pensada para disfrutar de la gastronomía extremeña en pleno centro de Mérida.

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