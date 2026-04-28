Mérida acogerá un mercado con productos ecológicos, talleres y showcooking

La plaza Margarita Xirgu de Mérida acogerá este sábado, 2 de mayo, el VI Día de la Artesanía Alimentaria, una cita organizada por la Asociación Extremadura Alimenta que volverá a reunir productos artesanales y ecológicos elaborados por empresas del sector. El mercado permanecerá abierto de 10.00 a 20.00 horas y servirá como escaparate para productores y artesanos alimentarios

Cabe destacar que el evento contará con propuestas vinculadas a la gastronomía extremeña a base de aceites, quesos, panes, mieles y otros productos de elaboración tradicional. Las inscripciones a los diferentes talleres se llevarán a cabo ese mismo día, en la plaza.

Actividades

Además de la venta de productos, la jornada contará con varias actividades dirigidas a todos los públicos. A las 12.00 horas se celebrará un taller infantil de elaboración de quesos, mientras que a las 13.00 horas tendrá lugar un showcooking de alimentos artesanales con productos de las empresas participantes.

Cartel del VI Día de la Artesanía Alimentaria. / EL PERIÓDICO

La programación continuará por la tarde, a las 18.00 horas, con el taller infantil ‘Aprender a cultivar y reciclar’, una actividad pensada para acercar a los más pequeños hábitos vinculados al consumo responsable y al cuidado del entorno.

Extremadura Alimenta se define como un clúster de artesanía alimentaria que trabaja para fortalecer el sector en la región mediante proyectos colectivos, formación, asesoramiento, participación en ferias y mercados, y acciones de visibilidad para los pequeños productores agroalimentarios.

La asociación también impulsa una marca colectiva para reforzar la identidad de los productos locales y generar confianza entre los consumidores. Con esta iniciativa, el colectivo busca poner en valor la artesanía alimentaria y acercar al público el trabajo de los productores locales, en una jornada pensada para disfrutar de la gastronomía extremeña en pleno centro de Mérida.