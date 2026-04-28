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Balance de la Policía Local

Una semana con 18 incidentes de tráfico en Mérida y un menor atropellado junto a una guardería

Un conductor bajo los efectos del alcohol provoca un accidente con tres heridos leves

Agentes de la Policía Local de Mérida.

Agentes de la Policía Local de Mérida. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Policía Local de Mérida intervino en 18 incidentes relacionados con la siniestralidad vial durante la semana del 20 al 26 de abril, un balance en el que destacan cuatro accidentes con heridos, entre ellos el atropello a un menor en las inmediaciones de una guardería pública de la calle Villafranca de los Barros, aunque afortunamente solo sugrió lesiones de carácter leve.

Según recoge el parte semanal, también se instruyó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial en la avenida Reina Sofía, donde un conductor que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas alcanzó al vehículo que le precedía. Como consecuencia del choque, tres personas resultaron heridas leves y se produjeron daños materiales en dos turismos.

Daños materiales

Además de los cuatro siniestros con heridos, los agentes tramitaron 13 diligencias por accidentes con daños materiales. Entre ellos figura un choque en la calle Madre Remedios Rodríguez y un impacto contra un autobús urbano en la calle Almendralejo durante una maniobra de incorporación a la circulación.

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El balance incluye también intervenciones por incumplimientos de las normas de prioridad al salir de estacionamientos o incorporarse a vías preferentes en calles como Luis Jacinto Ramallo García, Juan XXIII o Luis Buñuel. A estos casos se suman colisiones por alcance en la avenida Felipe VI y daños por raspado entre dos vehículos en la avenida Reina Sofía. En el apartado preventivo, la Policía Local realizó 42 pruebas de alcoholemia durante la semana, todas ellas con resultado negativo.

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