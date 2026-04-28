Trinidad Tortosa asume la dirección del Instituto de Arqueología de Mérida

Trinidad Tortosa Rocamora ha sido nombrada nueva directora del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Extremadura. El nombramiento oficial se produjo el pasado 21 de abril, después de que la Comisión Rectora del instituto acordara el cambio en la dirección del centro el 4 de diciembre de 2025, a propuesta de la Junta de Instituto.

El nuevo equipo directivo se completa con Carlos J. Morán Sánchez, que asume la vicedirección del IAM. Ambos inician así una nueva etapa al frente de una institución de referencia en la investigación arqueológica, con sede en Mérida y vinculada al estudio, conservación y difusión del patrimonio histórico.

Tortosa Rocamora, que sustituye a Pedro Mateos, es investigadora científica del CSIC, cuenta con una amplia trayectoria en gestión y dirección académica. Entre 2005 y 2012 ejerció como vicedirectora y directora en funciones de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, dependiente también del CSIC.

Por su parte, Carlos Jesús Morán Sánchez es técnico superior especializado del CSIC y doctor en Arqueología. Su trayectoria está ligada igualmente a la gestión institucional, ya que fue gerente del instituto arqueológico emeritense entre los años 2010 y 2013. A través de una publicación redes sociales, desde el IAM han trasladado su felicitación al nuevo equipo directivo y les han deseado "lo mejor en esta nueva etapa".

Obras en las Freylas

El 2 de abril del pasado año comenzaron las obras en el antiguo convento de las Freylas para convertir este inmueble en la nueva sede de esta institución arqueológica, todo un referente en la investigación tanto a nivel nacional como internacional. El Ayuntamiento de Mérida cerró en 2019 la cesión gratuita del uso del inmueble, por un periodo de 75 años, al CSIC, a través de un convenio en el que también está la Junta de Extremadura.

El consistorio emeritense, dueño del convento desde el año 2007, ha posibilitado la ansiada reforma y apertura de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que desde hace lustros se encontraba vacío y sin contenido. Por su parte, el CSIC ha sido el organismo encargado de sacar a licitación las obras, que se adjudicaron a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil por un importe de 4,8 millones de euros. Los trabajos, una vez iniciados, se extenderán durante dos años y cuatro meses.