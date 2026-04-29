Ayudas de hasta 1.200 euros en Mérida para pagar luz, agua, gas y butano

Las familias de Mérida podrán solicitar desde este lunes, 4 de mayo, las ayudas de mínimos vitales destinadas al pago de suministros básicos como la luz, el agua, el gas natural y el butano. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 171.887 euros y está dirigida a hogares que, por falta o insuficiencia de recursos económicos, no pueden hacer frente a estos gastos esenciales.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha explicado este miércoles que la financiación se enmarca dentro del Programa de Colaboración Económica Municipal para el Suministro de Mínimos Vitales de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Según ha señalado, el objetivo es garantizar la cobertura de los suministros energéticos básicos en la vivienda habitual de las familias con mayores dificultades.

Catalina Alarcón ha anunciado la apertura del plazo para solicitar las ayudas de mínimos vitales en Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

"El Ayuntamiento de Mérida pretende, con estas subvenciones, dar respuesta a las familias que más lo necesiten y seguir cumpliendo con nuestra principal prioridad: la lucha contra la pobreza energética", ha subrayado Alarcón.

Requisitos

Las personas que quieran solicitar estas ayudas deberán ser mayores de edad, residir en Mérida y acreditar que están empadronadas en la ciudad desde al menos seis meses antes de presentar la solicitud.

También se tendrán en cuenta los ingresos de la unidad familiar. En el caso de familias compuestas por una sola persona, no podrán superar los 840 euros mensuales. Las unidades de dos miembros tendrán un límite de 896 euros, mientras que en las de cinco miembros el umbral se sitúa en 1.064 euros mensuales, según ha detallado la delegada.

Alarcón ha recordado además que estas ayudas se suman a otras líneas municipales que ya están en marcha, como las contingencias, el Fondo de Garantía Social o las ayudas al alquiler por emergencia social.

Solicitudes presenciales y online

La tramitación podrá realizarse de forma presencial en el registro del Ayuntamiento de Mérida o de manera telemática a través de la sede electrónica municipal. En este último caso, la persona solicitante deberá consultar en la página web del consistorio la solicitud y la documentación necesaria, que posteriormente tendrá que presentarse en el registro municipal.

Una vez recibida la documentación, el expediente se derivará a los servicios sociales para iniciar la tramitación. Para ello, la Delegación de Servicios Sociales cuenta con una Oficina de Mínimos Vitales formada por trabajadores sociales y personal administrativo, con el objetivo, según Alarcón, de ser "ágiles y rápidos en que las personas obtengan la resolución lo antes posible".

Hasta 1.200 euros al año según la unidad familiar

Las familias podrán presentar facturas pagadas del último trimestre de 2025 y las emitidas durante este año, así como aquellas que estén pendientes de pago. En los casos de facturas impagadas, el abono se realizará directamente a la empresa suministradora correspondiente.

La delegada ha precisado que "se subvencionará el cien por cien de las facturas admitidas", aunque los límites máximos anuales dependerán del número de miembros de la unidad familiar. Las unidades de uno o dos miembros podrán recibir hasta 950 euros al año; las de tres o cuatro miembros, hasta 1.100 euros; y las de cinco o más miembros, hasta 1.200 euros.

Alarcón ha recomendado a las personas solicitantes que sean beneficiarias del bono social y que las instancias agrupen, como mínimo, tres facturas para facilitar la tramitación.

En el año 2025 se beneficiaron de estas ayudas 704 familias en Mérida, con una inversión total de 337.322 euros procedentes tanto de fondos aportados por la Junta de Extremadura como de fondos propios municipales.