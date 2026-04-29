Cae un punto de venta de droga "muy activo" en Mérida con cocaína, hachís y dos detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado en Mérida un punto de venta de droga que considera "muy activo" y ha detenido a un hombre y una mujer por presunto tráfico de estupefacientes. En el registro se intervinieron 13 gramos de cocaína, hachís y material para preparar dosis.

La investigación arrancó en la avenida de Portugal

La operación se desarrolló el pasado 23 de abril en la capital extremeña, aunque la Policía Nacional la ha dado a conocer ahora a través de una nota de prensa. Los agentes detuvieron a un hombre de 37 años y a una mujer de 27 como presuntos autores de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

La actuación permitió desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes que los investigadores consideran "muy activo". El foco estaba situado en una vivienda de la avenida de Portugal, una zona en la que la comisaría había detectado un "aumento considerable" de personas drogodependientes.

La información inicial partió de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la propia comisaría emeritense. A partir de esos avisos, el grupo de estupefacientes de Policía Judicial centró sus pesquisas en comprobar si se había activado un punto de venta en la zona.

Vigilancias discretas y registro judicial

Las primeras gestiones permitieron ubicar el domicilio desde el que presuntamente se distribuía la droga e identificar a las dos personas que, según los investigadores, estarían dirigiendo la actividad. La Policía Nacional ha señalado que ambos eran "de sobra conocidos por los agentes".

Agentes de la Policía en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Durante las vigilancias discretas, los policías comprobaron que el varón investigado no salía del domicilio. Según la nota policial, el motivo era que tenía en vigor una requisitoria judicial para su ingreso en prisión.

Con la información recabada y tras obtener la preceptiva autorización judicial, los agentes practicaron la entrada y registro en la vivienda durante la tarde del 23 de abril. En el interior se intervinieron cocaína, hachís y diversos útiles empleados para la confección de dosis de sustancias estupefacientes.

El juez decreta prisión para el hombre

Tras el registro, los dos investigados fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En el caso del hombre, además, se hizo constar la requisitoria judicial que tenía pendiente para su ingreso en prisión.

Los arrestados, ambos con antecedentes anteriores, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial una vez finalizadas las diligencias policiales. El juez decretó el ingreso en prisión del varón, mientras que la nota remitida por la Policía Nacional no precisa la situación procesal acordada para la mujer.