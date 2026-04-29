Cursos gratuitos para mujeres en Mérida: diseño, confección, emprendimiento y cerámica para encontrar empleo

La delegada de Universidad Popular, Pilar Amor, ha presentado este miércoles dos nuevos proyectos formativos y de inserción laboral concedidos por la Federación Estatal de Universidades Populares, con los que el Ayuntamiento de Mérida quiere "poner el foco en las personas, en las mujeres y en las oportunidades reales de futuro".

Las iniciativas estarán dirigidas a mujeres y combinarán formación especializada, acompañamiento y orientación hacia el empleo y el emprendimiento. Amor ha señalado que estos programas representan "formación con sentido, atención personalizada y una mirada clara hacia la igualdad y la dignidad de las mujeres que más lo necesitan".

Talento en Red

El primero de los proyectos será "Talento en Red: Diseño, Confección y Emprendimiento Digital", incluido en el Programa SARA 2025-2026 de la Federación Estatal de Universidades Populares. La iniciativa estará destinada a quince participantes y ofrecerá un itinerario formativo enfocado a abrir nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento.

Cartel del proyecto "Talento en Red", centrado en diseño, confección y emprendimiento digital. / Ayuntamiento de Mérida

La responsable del proyecto, Soledad Reyes, de Be Green Marketing, ha explicado que se desarrollarán tres módulos formativos. Uno estará centrado en el diseño de productos, otro en la producción técnica y un tercero en habilidades de venta. Según ha indicado, el objetivo es que las participantes puedan acceder a "un nicho de mercado" tanto para el emprendimiento personal como para futuras salidas profesionales.

Artesanía e inserción

El segundo proyecto se desarrollará a través del Programa 0,7 Estatal 2025 de la Federación Estatal de Universidades Populares. Bajo el título "La artesanía como vehículo de inserción laboral. Creación de moldes para reproducción cerámica", estará dirigido a doce participantes.

Inés Fernández, de Inesperada Cerámica, será la encargada de esta formación, que tendrá una duración de un mes. Fernández ha destacado que el proyecto busca potenciar la artesanía "como vehículo de inserción laboral" mediante un taller centrado en la creación de moldes para reproducción cerámica.

Cartel del proyecto "La artesanía como vehículo de inserción laboral". / Ayuntamiento de Mérida

Pilar Amor ha subrayado que, aunque se trata de dos iniciativas diferentes, ambas comparten un mismo objetivo: "abrir puertas, reforzar capacidades y acompañar a mujeres en su camino hacia el empleo, el emprendimiento y una vida con más autonomía".

"Ambos proyectos comparten una misma idea: la formación como palanca de igualdad, empleo y autonomía. Son dos caminos distintos, pero con un destino común: mejorar la vida de las mujeres de Mérida y fortalecer el tejido social y económico de nuestra ciudad", ha concluido la delegada.

El Ayuntamiento de Mérida habilitará en la web municipal un formulario de inscripción para ambos proyectos.