Vehículo eléctrico y del almacenamiento energético
Hunan Yuneng firma con la Junta la compra de 467.000 metros para su fábrica de cátodos en Mérida
El acuerdo deja más cerca el inicio de las obras de una de las mayores inversiones industriales captadas por Extremadura
La Junta de Extremadura y la fábrica de cátodos de Hunan Yuneng han materializado este miércoles la compraventa de la parcela I-103 de ExpacioMérida, un terreno de 467.000 metros cuadrados sobre el que la empresa ya tenía una reserva previa. La operación supone un nuevo avance para que el inversor pueda iniciar las obras de la planta industrial, cuya entrada en producción está prevista, según la información facilitada por la Administración regional, antes de finales de año.
El proyecto está orientado a la fabricación de materiales catódicos para baterías, una pieza estratégica dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético. La Junta lo presenta como una de las mayores inversiones industriales captadas por Extremadura y como la primera planta de este tipo en Europa.
Una inversión cercana a los 800 millones
La instalación proyectada en Mérida contempla una inversión próxima a los 800 millones de euros, con una capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de cientos de empleos.
El desembarco de Hunan Yuneng se enmarca en la estrategia de la Junta para atraer proyectos industriales vinculados a sectores con potencial en la región, especialmente el energético. El Gobierno autonómico considera que la planta refuerza el papel de Extremadura como enclave industrial asociado a la transición energética.
El recorrido del proyecto
El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida comenzó a tomar forma en septiembre de 2023, bajo el Gobierno de la presidenta María Guardiola. El entonces consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, defendió en su momento que la operación era "fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones, impulsando los sectores con mayor potencial en Extremadura, entre los que está el energético, y seleccionando los destinos".
Santamaría también explicó que este proyecto llevó al Ejecutivo regional a visitar a los propios empresarios en China, dentro del trabajo de acompañamiento al inversor. Desde entonces, la iniciativa ha ido superando trámites administrativos hasta llegar a la formalización de la compraventa del suelo.
La planta ya ha obtenido la autorización ambiental y la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida, dos pasos necesarios para poder avanzar hacia la fase de construcción.
Informes sectoriales y licencia de obra
La Junta ha señalado que también ha acompañado al inversor en la obtención de informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos. Estos trámites resultan determinantes en un proyecto industrial de esta escala, tanto por las exigencias urbanísticas como por las ambientales e hidráulicas. La firma de la compraventa del terreno deja ahora el foco en el calendario de obras y en el cumplimiento de los plazos que maneja la compañía para llegar a la producción antes de que termine el año.
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