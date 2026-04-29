Mérida en Danza anuncia nuevas fechas tras aplazarse por la lluvia

La XII edición de "Mérida en Danza" se celebrará finalmente los días 30 de abril y 15 y 16 de mayo en el Templo de Diana, después de que la programación inicial tuviera que aplazarse por la lluvia. La cita regresa así al calendario cultural de la ciudad con nuevas fechas y con uno de los espacios patrimoniales más reconocibles de la capital regional como escenario.

El encuentro reunirá a 13 academias de baile y danza de Mérida, que mostrarán el trabajo realizado por sus alumnos durante el curso en distintas modalidades, entre ellas clásico, contemporáneo, folklore y flamenco. El evento se ha consolidado como una de las propuestas más multitudinarias en la localidad, especialmente por la participación de escuelas locales y por el carácter abierto de las exhibiciones. Las actuaciones comenzarán el jueves 30 de abril, a las 18.00 horas.

Un grupo de bailarinas, durante una de las exhibiciones de flamenco celebradas en el Templo de Diana. / Ayuntamiento de Mérida

Esa primera jornada estará dedicada a seis academias, con pases escalonados durante la tarde y la noche. El programa continuará el viernes 15 de mayo por la tarde y concluirá el sábado 16 de mayo por la mañana.

Primera jornada

El arranque de "Mérida en Danza" tendrá lugar el jueves 30 de abril a las 18.00 horas con la actuación del Centro Bak de Mérida. A continuación, a las 18.45 horas, será el turno de la Escuela de Baile Flamenco Yolanda Burgos. La cita seguirá a las 19.30 horas con la Escuela de Baile Meridance y a las 20.15 horas con la Escuela de Baile Flamenco Julita Báez. Ya en el tramo final de la tarde, actuarán Aire Flamenco Vanesa Blanco, a las 21.00 horas, y Academia Isadora, a las 21.45 horas.

Esta primera sesión concentra buena parte de la presencia flamenca del programa, aunque el conjunto de la edición mantiene una oferta diversa que combina disciplinas y estilos distintos.

Un grupo de bailarinas, durante una de las exhibiciones de flamenco celebradas en el Templo de Diana. / Ayuntamiento de Mérida

El viernes y el sábado completan el cartel

La segunda jornada se celebrará el viernes 15 de mayo, con tres actuaciones programadas por la tarde. A las 19.00 horas actuará la Asociación Folklórica Nuestra Señora de la Antigua; a las 20.00 horas lo hará Ritmer, y a las 21.00 horas cerrará la jornada el Centro de Arte Flamenco Laura Serrano. El sábado 16 de mayo, la programación se trasladará a la mañana.

La Escuela de Baile Fran Montero abrirá la jornada a las 11.00 horas. Después actuarán Academia Wabi Sabi, a las 12.00 horas; La Kabilia, a las 12.45 horas, y Adantea Artes Escénicas, a las 13.30 de la tarde. Con esta distribución, Mérida en Danza vuelve a apoyarse en el tejido formativo local para ofrecer un escaparate a alumnos y profesores, al tiempo que refuerza el uso cultural del patrimonio emeritense tras el aplazamiento obligado por la lluvia.