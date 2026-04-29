El Prado de Mérida celebrará su Semana Cultural con actuaciones, paella popular y concursos

La barriada El Prado de Mérida celebrará del 7 al 16 de mayo una nueva edición de su Semana Cultural, una cita ya consolidada en el calendario vecinal con actividades culturales, deportivas, lúdicas y de convivencia. La delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, destacó ayer que las semanas culturales son "un ejemplo del dinamismo" de las barriadas y del tejido asociativo.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos, Zalo Aleson, puso en valor el trabajo de la asociación vecinal para diseñar un programa "pensado para todos", con propuestas que invitan a la participación de los residentes y también del conjunto de la ciudad. Además, agradeció la colaboración del consistorio, de los colectivos implicados y de los propios vecinos.

Programación

La Semana Cultural arrancará el jueves 7, a las 18.15 horas, con una fiesta infantil de primavera en el nuevo parque de la calle Félix Valverde Grimaldi. Habrá hinchables, juegos, pintacaras, concurso de mascotas disfrazadas, merienda para los socios infantiles, una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local y otras sorpresas, con la colaboración de AD Mérida, Espectáculos El Abuelo, la Policía Local y Protección Civil.

El viernes comenzará con un corte de pelo solidario desde las 16.00 horas en la peluquería JP Barber. A las 20.00 horas, tendrá lugar el pregón inaugural, a cargo de Plena Inclusión, y se abrirá el recinto ferial. La jornada incluirá un homenaje a María Burgos Delgado, vecina del barrio de 101 años, y las actuaciones de la academia Julia Báez, Meridance y Víctor Amaya, además de música ambiente.

Para el sábado, el programa contempla una exposición de coches tuning a cargo del Returns Tuning Club en la avenida de El Prado, a partir de las 14.00 horas. Por la tarde habrá bingo show infantil en el escenario principal, actuación de El Chova, concurso de baile de TikTok, tanto en grupos como individual, y la actuación de la academia de baile Yolanda Burgos.

Esa misma noche se sucederán la actuación del grupo Querencia Nuestra Señora de la Antigua, el homenaje a Nuria Jiménez y a la familia Jiménez Corbacho, de Covirán Supermercados Victoria, y la actuación de la academia Ecfart Vanesa Blanco. Uno de los platos fuertes será el concierto de Shuli, previsto a las 22.30 horas, antes de la música ambiente a cargo de El Templo de los Arroces.

El domingo, a las 12.00 horas, se celebrarán talleres de Cruz Roja Juventud para niños, que podrán llevar su muñeco favorito, con presencia de una ambulancia. Después se entregarán los platosde los concursos de tortilla, croquetas y repostería casera. A las 14.15 horas arrancará una paella popular elaborada por El Templo de los Arroces.

A partir de las 15.00 horas habrá un bingo show con Drag Nécar, entrega de premios de los concursos y elección de Miss y Mister El Prado. La programación se cerrará el 16 de mayo con una donación de sangre en el centro social de El Prado, de 10.00 a 14.00 horas, en colaboración con el Banco Regional de Sangre de Extremadura y abierta a toda la población.