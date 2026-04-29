Vecinos de Tierno Galván, en Mérida, se hartan de los botellones: "Llevamos años así y todo sigue igual"

Las quejas por la práctica del botellón han resurgido con fuerza en la barriada Tierno Galván, en Mérida, donde los vecinos aseguran que el problema se ha convertido en una escena casi diaria y especialmente intensa durante los fines de semana. Los residentes vuelven a señalar el aparcamiento Tierno Galván, situado frente a la barriada y junto a la nueva zona ajardinada del Acueducto de San Lázaro, como uno de los puntos donde se concentran grupos de jóvenes para consumir alcohol, con ruido, suciedad y molestias que, según relatan, arrastran desde hace años sin una solución efectiva.

Restos de basura esparcidos en el aparcamiento de Tierno Galván tras una nueva noche de botellón. / Cedida a El Periódico Extremadura

"Esta situación la llevamos sufriendo varios años, pero los dos o tres últimos han sido mucho peores", han comentado los afectados, que aseguran que el Ejecutivo municipal, la Policía Local y la Policía Nacional tienen conocimiento por escrito de estos hechos. "Hemos mandado diferentes escritos al consistorio, pero todo sigue igual por desgracia", han lamentado.

Ruido, suciedad e inseguridad

El malestar vecinal no se limita únicamente al consumo de alcohol en la vía pública. Los residentes han explicado que a los botellones se suman la música a todo volumen, los gritos durante la noche, la suciedad acumulada, la circulación de vehículos a gran velocidad y una creciente sensación de inseguridad en el entorno. "Aquí viven familias, gente mayor, niños..., vecinos que tenemos que ir a trabajar y no podemos descansar debidamente por culpa de los botellones y del ruido en los aparcamientos". Los afectados insisten en que el problema ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en una rutina habitual que altera la convivencia y el descanso de quienes residen en este barrio emeritense. La desesperación, resaltan, aumenta cada fin de semana. "Hay noches en las que el sueño de los niños se interrumpe por el jaleo que se forma", han dicho los perjudicados, que piden una respuesta más firme para evitar que el problema siga enquistado.

Petición de cámaras

Entre las medidas que reclaman, los residentes han pedido al ayuntamiento de la capital extremeña que instale cámaras de vigilancia en la zona, como ya se ha hecho, según recuerdan, en otros puntos de la ciudad. Consideran que esta medida podría ayudar a controlar las conductas incívicas y a disuadir la presencia de grupos que se concentran en el aparcamiento durante la noche. Además, los vecinos han solicitado que se estudie la posibilidad de colocar medidas de reducción de velocidad y mejora de la visibilidad en el cruce próximo al aparcamiento, ante la circulación de vehículos a gran velocidad y la sensación de inseguridad que aseguran sufrir en el entorno. "Por lo anteriormente expuesto, le agradecería estudiara la posibilidad de poner medidas de reducción de velocidad y visibilidad en este cruce", han trasladado en uno de los escritos remitidos, al que también han adjuntado fotografías con posibles ideas para solventar el problema. "No pedimos nada del otro mundo, solo que se mantenga la convivencia entre ciudadanos y se cuiden los espacios públicos", han subrayado los damnificados, que reclaman una intervención urgente que combine vigilancia, limpieza, control del entorno y seguridad vial.

Daños en el nuevo parque

A la preocupación por el ruido y la falta de descanso se suma asimismo el estado en el que, según denuncian, queda parte del mobiliario de la nueva zona ajardinada del Acueducto de San Lázaro. Los vecinos han alertado de actos vandálicos en bancos, acerado y de la presencia de basura tras las concentraciones nocturnas. El vecindario considera doloroso que un espacio público recién acondicionado se deteriore por comportamientos incívicos. Por ello, reclaman al Gobierno municipal que actúe para preservar la zona y garantizar que los residentes puedan disfrutar de su barrio sin convivir cada semana con la misma historia. "Estamos cansados. No aguantamos más", han resumido los afectados en declaraciones a este periódico, que han querido trasladar públicamente una queja que, han afirmado, ya han comunicado por escrito en varias ocasiones.