La calle Graciano de Mérida, cortada 12 días: así serán los desvíos por las obras en la calzada

El ayuntamiento de la capital extremeña ha informado de que la calle Graciano quedará cortada al tráfico rodado a partir del próximo lunes, 4 de mayo, con motivo de los trabajos de reparación que se van a ejecutar en la calzada. La restricción comenzará a las 09.00 horas y se mantendrá, en principio, hasta el viernes 15 de mayo.

El corte afectará a la circulación en distintos puntos del entorno y tendrá especial incidencia en los autobuses y el tráfico pesado, que no podrán acceder ni a la plaza del Rastro ni a la propia calle Graciano. No obstante, este tipo de vehículos sí podrá circular hasta la glorieta del paseo de Roma.

Desvíos para vehículos ligeros

En el caso de los vehículos de hasta 3,5 toneladas, el Ayuntamiento ha previsto un itinerario alternativo para garantizar la continuidad de la circulación. Los turismos y vehículos ligeros podrán circular desde el paseo de Roma en dirección a la plaza de Toros y la Zona Sur, desviándose en la plaza del Rastro por la calle John Lennon, la plaza de Santo Domingo (donde se modificará el sentido de circulación), y las calles Oviedo y Atarazanas.

Por su parte, el tráfico procedente de la calle Oviedo en dirección a la plaza de España será desviado por las calles María Guerrero, Tirso de Molina, Suárez Somonte, Los Maestros y Romero Leal. Además, desde la calle Oviedo no se permitirá el acceso a la plaza de Santo Domingo mientras esté vigente la reordenación del tráfico.

Acceso de residentes

Los residentes de la calle Graciano podrán acceder a sus garajes siempre que el desarrollo de las obras lo permita. Sin embargo, el Ayuntamiento ha advertido de que, conforme avancen los trabajos, este acceso podrá quedar restringido de manera temporal.

La empresa constructora será la encargada de instalar la preseñalización y la señalización necesaria para informar tanto del corte como de los desvíos alternativos habilitados durante el periodo de obras.

El Ayuntamiento de Mérida ha agradecido la comprensión de la ciudadanía y ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación para evitar incidencias en la zona durante los días en los que permanezca cortada la calle Graciano.