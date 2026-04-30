El Salesiano de Mérida se cuela por partida doble entre los mejores del debate escolar extremeño

El colegio Salesiano María Auxiliadora ha conseguido un doble pase a semifinales en el Concurso Regional de Debate Escolar de Extremadura, una competición que reunió en su categoría a 59 equipos de distintos centros de la comunidad.

Tras superar las fases previas y la ronda de cuartos de final, solo cuatro equipos han alcanzado las semifinales. Entre ellos estarán los dos representantes del centro, lo que supone un resultado destacado para la comunidad educativa del colegio.

Solidez argumentativa y comunicación

Según la información facilitada por el centro, ambos equipos realizaron una actuación brillante durante la fase de cuartos de final, en la que destacaron por su solidez argumentativa, su capacidad de análisis y sus habilidades comunicativas.

Estas cualidades les permitieron imponerse en sus respectivos debates y continuar adelante en una competición que fomenta la oratoria, el pensamiento crítico y la defensa razonada de ideas ante un jurado.

Semifinales en la Asamblea de Extremadura

La siguiente fase del concurso se celebrará el próximo 12 de mayo en la Asamblea de Extremadura, en Mérida. Allí, el colegio Salesiano María Auxiliadora competirá con sus dos equipos con el fin de alcanzar la final regional.

Desde el centro han felicitado al alumnado por su dedicación y por la representación realizada durante el torneo. También han subrayado el papel del profesorado y el apoyo de la comunidad educativa en una actividad que refuerza competencias como el diálogo, la escucha activa y la expresión oral.