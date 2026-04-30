Este sábado
El Teatro Romano de Mérida abre gratis para una noche de jotas, niños y raíces extremeñas
La Asociación Nuestra Señora de la Antigua celebra 37 años de "Folklore en la Escuela"
La Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua ha invitado a los emeritenses a asistir este sábado, 2 de mayo, a las 20.00 horas, al Teatro Romano de Mérida para disfrutar de una nueva edición de su programa "Folklore en la Escuela". La entrada será gratuita.
La actividad cumple 37 años y reunirá sobre el escenario a todos los grupos de la escuela de danza de la asociación, además de su grupo de exhibición. También participarán agrupaciones invitadas procedentes de varios pueblos de Extremadura y un grupo llegado desde Madrid.
Mantener vivas las raíces
La entidad organizadora ha señalado que su objetivo es que esta cita anual no se pierda y que las nuevas generaciones sigan acercándose al folklore extremeño. La asociación insiste en que no se trata solo de aprender danzas y músicas tradicionales, sino también de conocer el mundo rural que está detrás de muchas jotas.
En este sentido, recuerda que numerosas composiciones extremeñas están vinculadas a las labores del campo y a una forma de vida que forma parte de la memoria cultural de la región.
Agradecimiento institucional
La Asociación Nuestra Señora de la Antigua ha agradecido la colaboración del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida por su disposición, así como el apoyo del ayuntamiento de la capital autonómica al folklore local.
La cita, en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Extremadura, busca reunir a familias, alumnos y aficionados a la tradición popular en una tarde dedicada a la música, la danza y las raíces extremeñas.
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