El lío de las baldosas de Santa Eulalia en Mérida puede acabar en los tribunales

El Pleno de Mérida de este jueves ha puesto el foco en dos frentes urbanísticos abiertos: la reforma aún pendiente de cerrar en Santa Eulalia y las nuevas conexiones previstas sobre las vías del tren. La obra de la plaza está prácticamente terminada, pero el ayuntamiento emeritense no la recepcionará ni completará el pago hasta que se solucionen los desperfectos del pavimento en la céntrica avenida de Extremadura, junto a la basílica de la Mártir. Las quejas vecinales por el estado de las baldosas y las deficiencias en el firme han acompañado durante meses a una obra que todavía no tiene cierre definitivo.

Detalle del pavimento de la avenida de Extremadura, con baldosas deterioradas. / Alberto Manzano

El martes, reunión clave

La problemática se concentra en un tramo de alrededor de unos 200 metros, donde se han detectado baldosas rotas y piezas deterioradas pese al arreglo provisional realizado antes de Semana Santa. Ante esto, la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, ha manifestado que el próximo martes (5 de mayo) habrá una reunión técnica para fijar la solución definitiva. Si la UTE adjudicataria no acepta la propuesta municipal, el Consistorio acudirá a la vía judicial para reclamar la reparación.

Detalle del pavimento de la avenida de Extremadura, con baldosas deterioradas. / Alberto Manzano

Los Bodegones, antes de final de año

El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, también ha anunciado que Adif licitará antes de final de 2026 el nuevo puente de los Bodegones, una infraestructura que permitirá conectar la avenida Lusitania con el desarrollo residencial que está creciendo junto a la avenida Juan Pablo II. El proyecto será más amplio de lo previsto, con cuatro carriles, acerados y carril bici.

Alta velocidad y otro puente en Reina Sofía

La sesión plenaria del mismo modo ha abordado la moción de Por Mérida sobre el futuro corredor de alta velocidad Madrid-Lisboa. Aunque la propuesta no ha salido adelante, el regidor de la capital regional ha defendido que el AVE parará en Mérida en función de la demanda y que la ciudad seguirá recibiendo inversiones ferroviarias. Además del puente de los Bodegones, el consistorio emeritense contempla otro paso sobre las vías en la avenida Reina Sofía, al lado del Aldi y el colegio Salesiano.