Música en el parque
Mayo ya tiene banda sonora en Mérida: vuelve el 7SillasFest
Cervatana encabeza el cartel de una edición que conectará psicodelia, soul, rock de raíces y electrónica artística
7SillasFest volverá los próximos 15 y 16 de mayo al parque de Las Siete Sillas de Mérida con una nueva edición que ha reivindicado el festival como un espacio de descubrimiento, cruce de escenas y celebración de la cultura musical en toda su amplitud. La cita emeritense ha presentado un cartel que trazará un recorrido sonoro entre la psicodelia, el soul, el rock de raíces y la electrónica de vocación artística.
En lo más alto del cartel figura Cervatana, que encabezará una programación marcada por la diversidad de estilos y por la convivencia entre propuestas consolidadas y sonidos emergentes. Junto a ellos estará Nacho Sarria, representante de una nueva sensibilidad dentro del rock en español.
Soul, power-pop y raíces americanas
La programación contará también con Shirley Davis & The Silverbacks, formación que aportará una propuesta marcada por el groove, la elegancia y la entrega sobre el escenario. En otro registro, Pelazo reivindicará el power-pop como una descarga eléctrica de melodías.
Desde una mirada más arraigada, Anna Dukke reformulará la tradición americana con carácter y magnetismo, conectando gospel, country y rock and roll. El viaje musical continuará con El Saguaro, que invocará el espíritu de los años 70, y con The Hot Jivers, especializados en convertir cualquier escenario en una pista de baile de aire retro-futurista.
Más nombres y sesiones
El cartel se completará con las actuaciones de Helen Helen, Rui Díaz & La Banda Imposible y la participación de Laoctava, centro de música creativa. La programación incluirá además las sesiones de Javi Retrovisor y Cantarrana Soundsystem.
La organización ha señalado que esta edición mantiene la voluntad de 7SillasFest de abrir un espacio para la convivencia entre géneros, públicos y escenas musicales, con el parque de Las Siete Sillas como escenario principal.
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