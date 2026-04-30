Mayo ya tiene banda sonora en Mérida: vuelve el 7SillasFest

7SillasFest volverá los próximos 15 y 16 de mayo al parque de Las Siete Sillas de Mérida con una nueva edición que ha reivindicado el festival como un espacio de descubrimiento, cruce de escenas y celebración de la cultura musical en toda su amplitud. La cita emeritense ha presentado un cartel que trazará un recorrido sonoro entre la psicodelia, el soul, el rock de raíces y la electrónica de vocación artística.

En lo más alto del cartel figura Cervatana, que encabezará una programación marcada por la diversidad de estilos y por la convivencia entre propuestas consolidadas y sonidos emergentes. Junto a ellos estará Nacho Sarria, representante de una nueva sensibilidad dentro del rock en español.

Soul, power-pop y raíces americanas

La programación contará también con Shirley Davis & The Silverbacks, formación que aportará una propuesta marcada por el groove, la elegancia y la entrega sobre el escenario. En otro registro, Pelazo reivindicará el power-pop como una descarga eléctrica de melodías.

Ambiente en una edición anterior del 7SillasFest, en el parque de Las Siete Sillas de Mérida. / El Periódico Extremadura

Desde una mirada más arraigada, Anna Dukke reformulará la tradición americana con carácter y magnetismo, conectando gospel, country y rock and roll. El viaje musical continuará con El Saguaro, que invocará el espíritu de los años 70, y con The Hot Jivers, especializados en convertir cualquier escenario en una pista de baile de aire retro-futurista.

Más nombres y sesiones

El cartel se completará con las actuaciones de Helen Helen, Rui Díaz & La Banda Imposible y la participación de Laoctava, centro de música creativa. La programación incluirá además las sesiones de Javi Retrovisor y Cantarrana Soundsystem.

La organización ha señalado que esta edición mantiene la voluntad de 7SillasFest de abrir un espacio para la convivencia entre géneros, públicos y escenas musicales, con el parque de Las Siete Sillas como escenario principal.