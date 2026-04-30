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Música en el parque

Mayo ya tiene banda sonora en Mérida: vuelve el 7SillasFest

Cervatana encabeza el cartel de una edición que conectará psicodelia, soul, rock de raíces y electrónica artística

Ambiente en una edición anterior del 7SillasFest, en el parque de Las Siete Sillas de Mérida.

Ambiente en una edición anterior del 7SillasFest, en el parque de Las Siete Sillas de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

7SillasFest volverá los próximos 15 y 16 de mayo al parque de Las Siete Sillas de Mérida con una nueva edición que ha reivindicado el festival como un espacio de descubrimiento, cruce de escenas y celebración de la cultura musical en toda su amplitud. La cita emeritense ha presentado un cartel que trazará un recorrido sonoro entre la psicodelia, el soul, el rock de raíces y la electrónica de vocación artística.

En lo más alto del cartel figura Cervatana, que encabezará una programación marcada por la diversidad de estilos y por la convivencia entre propuestas consolidadas y sonidos emergentes. Junto a ellos estará Nacho Sarria, representante de una nueva sensibilidad dentro del rock en español.

Soul, power-pop y raíces americanas

La programación contará también con Shirley Davis & The Silverbacks, formación que aportará una propuesta marcada por el groove, la elegancia y la entrega sobre el escenario. En otro registro, Pelazo reivindicará el power-pop como una descarga eléctrica de melodías.

Ambiente en una edición anterior del 7SillasFest, en el parque de Las Siete Sillas de Mérida.

Ambiente en una edición anterior del 7SillasFest, en el parque de Las Siete Sillas de Mérida. / El Periódico Extremadura

Desde una mirada más arraigada, Anna Dukke reformulará la tradición americana con carácter y magnetismo, conectando gospel, country y rock and roll. El viaje musical continuará con El Saguaro, que invocará el espíritu de los años 70, y con The Hot Jivers, especializados en convertir cualquier escenario en una pista de baile de aire retro-futurista.

Más nombres y sesiones

El cartel se completará con las actuaciones de Helen Helen, Rui Díaz & La Banda Imposible y la participación de Laoctava, centro de música creativa. La programación incluirá además las sesiones de Javi Retrovisor y Cantarrana Soundsystem.

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La organización ha señalado que esta edición mantiene la voluntad de 7SillasFest de abrir un espacio para la convivencia entre géneros, públicos y escenas musicales, con el parque de Las Siete Sillas como escenario principal.

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