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Cultura nacional e internacional

Mérida bailará tango hasta las 5 de la mañana con 250 bailarines

La II Domus Tango Maratón se celebrará del 8 al 10 de mayo en el Hotel Romero Mérida con más de 30 horas de baile, DJs, clases y visitas guiadas por el patrimonio emeritense

Cartel de la II Domus Tango Maratón, que se celebrará en Mérida del 8 al 10 de mayo de 2026.

Cartel de la II Domus Tango Maratón, que se celebrará en Mérida del 8 al 10 de mayo de 2026. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La capital extremeña continúa ampliando su proyección internacional con la celebración de la segunda edición de Domus Tango Maratón 2026, un encuentro que se desarrollará del 8 al 10 de mayo y que reunirá a cerca de 250 participantes procedentes de toda España, de numerosos países europeos y de otros continentes.

La iniciativa sitúa a Augusta Emerita dentro de las rutas internacionales del tango, al figurar ya en plataformas especializadas y calendarios de referencia mundial junto a ciudades consolidadas en este sector cultural. Para Mérida, supone sumar una nueva dimensión como destino emergente dentro del circuito del tango y abrirse a un turismo especializado, vinculado a la cultura, la estancia prolongada y las experiencias singulares.

Según ha destacado el ayuntamiento en una nota de prensa, el perfil del visitante asociado a este tipo de encuentros se caracteriza por su interés cultural y por una estancia media aproximada de cinco días en la ciudad. Ese flujo, según el consistorio, genera un impacto directo en la hostelería, el comercio, el transporte y los recursos patrimoniales de la zona.

Baile, formación y visitas guiadas

La sede oficial del encuentro será el Hotel Romero Mérida, que acogerá durante tres días la programación de esta maratón de tango, formación y convivencia. La actividad comenzará el viernes 8 de mayo a las 16.00 horas y se prolongará cada día hasta las 05.00 de la madrugada.

El programa incluye más de 30 horas de baile social, una de las señas de identidad de este tipo de encuentros, pensados para bailarines y aficionados que viajan expresamente para compartir pista, clases y convivencia con participantes llegados de distintos países.

Las jornadas estarán amenizadas por seis DJ internacionales, referentes del circuito mundial según la organización, y se completarán con clases, espacios formativos y visitas turísticas guiadas por los monumentos de Mérida. La propuesta combina así la dimensión cultural del tango con el atractivo patrimonial de una ciudad que busca reforzar su posición como destino para eventos especializados.

Una apuesta por el turismo cultural

La delegada municipal de Participación Ciudadana, Susana Fajardo, ha destacado el valor de la colaboración asociativa en la organización de este tipo de proyectos. "Eventos como Domus Tango Marathon no sólo enriquecen nuestra agenda cultural, sino que demuestran la vitalidad de nuestro tejido social", ha indicado.

Fajardo ha señalado que estas iniciativas nacen de la pasión de colectivos locales y consiguen proyectar el nombre de Mérida por todo el mundo. Según ha indicado, este tipo de citas demuestran que la ciudad es "acogedora, diversa" y capaz de organizar encuentros de "primer nivel internacional".

Con este proyecto, el ayuntamiento emeritense enmarca la cita dentro de una estrategia que combina patrimonio e innovación turística. La llegada de visitantes especializados durante varios días permite, según la nota municipal, generar actividad económica en distintos sectores y reforzar la imagen de Mérida como destino cultural más allá de sus grandes citas teatrales, patrimoniales o festivas.

Inscripción previa para una cita con plazas limitadas

La II Domus Tango Maratón está organizada por el Club Social de Tango y Folklore Argentino en Extremadura, con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida y el patrocinio de Rotilux.

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Al tratarse de una cita con plazas limitadas, las personas interesadas deben realizar su inscripción previa a través de la web oficial de la iniciativa. La organización prevé reunir a participantes nacionales e internacionales en un encuentro que aspira a consolidarse dentro del calendario especializado del tango y a reforzar la presencia de Extremadura en este circuito cultural.

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