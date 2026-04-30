El vídeo del acoso a una furgoneta del Atlético en la A-66 cerca de Mérida suma dos investigados más

La Guardia Civil investiga a otros dos seguidores de la Real Sociedad por conducción temeraria después de que el pasado 19 de abril, al día siguiente de la final de la Copa del Rey, tres furgonetas intentaran sacar de la vía a una autocaravana en la que viajaban aficionados del Atlético en la A-66, a la altura de Almendralejo (Badajoz).

Tras estos hechos y la difusión de un vídeo en las redes sociales, en el que aparecían tres furgonetas negras que acorralan a una autocaravana en marcha, fue arrestado un primer seguidor del equipo vasco, un hombre de 31 años vecino de la localidad guipuzcoana de Lazkao.

Maniobras peligrosas

La Guardia Civil de Gipuzkoa ha informado este jueves en su cuenta de X de que dos aficionados más de la Real Sociedad, que formaban parte de la caravana que realizó maniobras peligrosas, son investigados por lo ocurrido.

Se trata de dos vecinos de Beasain, municipio muy próximo a Lazkao, que tras ser identificados por agentes de Badajoz y citados por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Gipuzkoa, han comparecido en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo.

Después de prestar declaración, han quedado en libertad y deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

En el momento de los hechos, los cuatro vehículos regresaban de Sevilla, donde el día anterior se había disputado la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad, ganadora del título, y el Atlético de Madrid.

Episodio de violencia vial

El seguidor de la Real detenido la pasada semana como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria protagonizó, al parecer, un "episodio de violencia vial" contra el vehículo ocupado por seguidores del Atlético de Madrid que regresaban del partido.

Supuestamente, efectuó maniobras intimidatorias y obligó a las víctimas a reducir la velocidad ante el "riesgo inminente de colisión", poniendo además en peligro la integridad del resto de los ocupantes de su furgoneta, según indicaron fuentes del instituto armado.