El Club de Mérida domina la Superliga Nacional de fútbol chapas y conquista Cáceres con David Madera

El fútbol chapas extremeño vuelve a situarse en el foco nacional tras la actuación del Club de Mérida, que ha protagonizado una de las mejores campañas recientes en la Superliga Nacional. En la última jornada, disputada los días 18 y 19 de abril, el conjunto emeritense no solo fue el más representado, con cinco jugadores entre los 20 participantes, sino que logró colocar a todos ellos entre los diez primeros clasificados.

El gran nombre propio fue David Madera, que se proclamó campeón tras completar una temporada sobresaliente. Junto a él, el bloque del club mostró una notable regularidad: Ángel Ruiz Jr terminó quinto, Roberto Plaza fue sexto, Roberto Sánchez acabó octavo y Roberto Plaza Jr cerró el grupo en décima posición.

Este resultado colectivo refuerza el peso competitivo del club, que además logró que sus cinco representantes mantuvieran la categoría, un objetivo clave en una competición exigente y con presencia de los mejores jugadores del panorama nacional.

Cáceres confirma el momento dulce

Sin apenas margen de descanso, el calendario llevó a los jugadores al Open Nacional de Cáceres, celebrado los días 26 y 27 de abril y considerado una cita consolidada dentro del circuito de la Liga de Fútbol Chapas (LFC).

Integrantes del Club de Mérida de fútbol chapas posan con el trofeo tras el Open Nacional de Cáceres. / Cedida a El Periódico Extremadura

De nuevo, David Madera volvió a marcar diferencias al imponerse en la categoría senior, consolidando su liderato en la clasificación nacional con ventaja sobre sus perseguidores. Su rendimiento le sitúa como uno de los principales referentes de la temporada.

El éxito del club no se limitó a la competición individual. En la modalidad de parejas, Ángel Ruiz Jr logró la victoria, reforzando su posición en el ranking nacional y ampliando el protagonismo del conjunto emeritense en distintas disciplinas.

Objetivo internacional y cita en Mérida

Tras este doble éxito, el horizonte competitivo se amplía para los jugadores del club. El próximo gran reto será el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Budapest el próximo mes de octubre. David Madera ya tiene asegurada su participación, mientras que Ángel Ruiz Jr se encuentra cerca de lograr la clasificación.

Antes de la cita internacional, Extremadura volverá a ser escenario protagonista, ya que Mérida acogerá el Campeonato de España. El evento, que reunirá a los mejores jugadores del país, se perfila como una oportunidad para consolidar el crecimiento del fútbol chapas en la región y reforzar su proyección deportiva.