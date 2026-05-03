Raquel Palma, Carmen Tena y Rosario Abelaira ponen voz en Mérida a las criadas del Madrid de los 70

Raquel Palma, Carmen Tena y Rosario Abelaira llegan el próximo 9 de mayo a la Sala Trajano de Mérida con ‘Las que tienen que servir’, una comedia musical ambientada en el Madrid de los años 70 que pone el foco en una realidad compartida por miles de mujeres, como fue la de aquellas jóvenes que dejaron sus pueblos para incorporarse al mercado laboral como empleadas del hogar en la capital.

El espectáculo, que comenzará a las 20.30 horas, aborda desde el humor, la música y la emoción uno de los grandes procesos de transformación social de la España reciente: el éxodo rural, el camino hacia la democracia y la progresiva liberación de la mujer. A través de las vivencias de sus tres protagonistas, el montaje retrata una sociedad en plena transición, en la que convivían la España más tradicional y gris con las ansias de modernidad, libertad y cambio.

Las entradas

En ese contexto, las protagonistas tratan de labrarse un futuro propio, lleno de esperanza, lejos del destino que otros habían imaginado para ellas. Las entradas ya están a la venta y pueden reservarse previamente enviando un correo electrónico a la Sala Trajano. También estarán disponibles en taquilla los días 8 y 9 de mayo, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas, según ha informado la organización teatral en nota de prensa.

La obra parte de una idea original de las tres intérpretes, con texto y dirección de Javier Herrera, bajo la producción de Isabel Torrado. De esta forma, ‘Las que tienen que servir’ construye un relato coral que aborda el feminismo desde lo cotidiano y sitúa la incorporación de la mujer al trabajo remunerado como un primer paso hacia la independencia económica, la autonomía personal y la conquista de derechos.

El montaje recupera la memoria de mujeres que, desde espacios históricamente invisibilizados, comenzaron a cuestionar el papel que les había sido asignado. También pone el acento en el "ascensor social que supuso el acceso a la educación", especialmente a la universidad, como vía de progreso y transformación en una España que avanzaba hacia la democracia.