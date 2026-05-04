V Congreso Empresarial Impulso
Los autónomos levantarán la voz en Mérida ante la subida de cuotas y la burocracia
La cita se celebrará el 26 de mayo en el Palacio de Congresos y reunirá a más de 500 profesionales
Los autónomos y pequeños empresarios extremeños tienen una cita el próximo 26 de mayo en Mérida. El Palacio de Congresos y Exposiciones acogerá el V Congreso Empresarial Impulso, una jornada que reunirá a más de 500 autónomos, pymes y empresarios bajo el lema ‘Ser Autónomo en 2026’ y que contará con la participación del presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, uno de los principales referentes nacionales del colectivo.
El encuentro, organizado por la Asociación Empresarial Impulso, pretende situar en el centro del debate la situación real de los trabajadores por cuenta propia en un contexto marcado, según la entidad, por la subida de las cotizaciones, la morosidad, la implantación de nuevas obligaciones administrativas y las dificultades para garantizar el relevo generacional en muchos negocios. La organización sostiene que el congreso nace con una vocación claramente reivindicativa y no solo como una jornada empresarial al uso.
Programación
La jornada comenzará a las 8.30 horas con la apertura de puertas y se prolongará hasta las 14.00 horas. El programa incluye una masterclass del abogado tributario Antonio Ibarra López, CEO de Ahorrando Impuestos, que abordará bajo el título ‘Ingeniería Fiscal 2026’ estrategias legales de ahorro fiscal para pymes y autónomos.
Uno de los momentos centrales será la entrevista en directo a Lorenzo Amor, que estará conducida por Ana García Álvarez, jefa de Informativos de RTVE Extremadura. Amor analizará en Mérida el escenario actual del trabajo autónomo y las medidas que, a juicio de ATA, están afectando al colectivo en todo el país.
El congreso incluirá además la mesa redonda ‘El Autónomo Resiste’, en la que participarán Cecilio Oliva, presidente y CEO de La Chinata; Nines Calle, fundadora de Viajes NinesCalle.com; Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura; y Celina Pérez Casado, directora general de Empresa de la Junta de Extremadura. El debate girará en torno a cuestiones como el relevo generacional del comercio y los oficios, el peso del empleo público frente al privado, la inteligencia artificial en la pyme, la facturación electrónica obligatoria, la baja médica del autónomo y la conciliación.
La Asociación Empresarial Impulso presentará también un Manifiesto del Autónomo Extremeño con nueve demandas dirigidas al Gobierno central y a la Junta de Extremadura. Entre ellas figuran la equiparación real de derechos entre autónomos y asalariados, la aplicación del IVA franquiciado, la simplificación administrativa, la reforma de la baja médica y el apoyo al relevo generacional.
La cita se completará con una feria de stands en la planta baja del Palacio de Congresos, en la que participarán entidades como ATA Extremadura, PAE, CIEM, Ibercaja, Avante Crédito, Cámara de Comercio de Badajoz, SEXPE, FREMAP y Avante Internacionalización, entre otras. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del congreso.
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