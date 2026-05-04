El gigante chino de los cátodos que puede cambiar el futuro industrial de Mérida

Fue la semana pasada cuando la Junta y la fábrica de cátodos de Hunan Yuneng materializaban la compraventa de la parcela I-103 de ExpacioMérida, un terreno de 467.000 metros cuadrados sobre el que la empresa ya tenía una reserva previa. La operación supone un nuevo avance para que el inversor pueda iniciar las obras de la planta industrial, cuya entrada en producción está prevista, según la información facilitada por la Administración regional, antes de finales de año.

Un proyecto estratégico para la economía local

La fábrica de cátodos, destinada a la producción de materiales para baterías de litio (especialmente fosfato de hierro y litio, LFP), situará a la capital extremeña en el mapa europeo de la industria vinculada al vehículo eléctrico y la transición energética. Estará en ExpacioMérida. Con una inversión estimada en torno a los 800 millones de euros, el proyecto está llamado a convertirse en el principal motor económico de la ciudad durante la próxima década.

Impacto en empleo y tejido empresarial

Uno de los efectos más directos será la creación de empleo. Se prevé la generación de alrededor de 500 puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos durante la fase de construcción y en actividades auxiliares. Este impulso laboral podría favorecer la fijación de población, atraer talento cualificado y dinamizar sectores como la logística, el mantenimiento industrial o los servicios.

Diversificación económica y modernización industrial

Más allá del empleo, la planta representa un cambio estructural en la economía emeritense, tradicionalmente apoyada en el sector servicios y la administración pública. La llegada de esta industria tecnológica permitirá diversificar el modelo productivo, fomentar la innovación y consolidar un ecosistema industrial vinculado a las energías limpias.

Un representante de Hunan Yuneng firma la compra del suelo para la futura fábrica de cátodos en Mérida. / Junta de Extremadura

Mérida, nodo de la transición energética

El proyecto no solo tiene impacto local. Se trata de la primera gran fábrica europea de este tipo de materiales, lo que sitúa a Mérida como enclave estratégico dentro de la cadena de valor de las baterías en Europa. Además, la capacidad prevista de producción (decenas de miles de toneladas anuales) refuerza el papel de Extremadura en el desarrollo de tecnologías clave para la descarbonización.

Infraestructuras clave para hacerlo posible

En este contexto, la nueva línea eléctrica ahora en exposición pública resulta fundamental. El proyecto contempla la adaptación de la red con nuevas líneas de 66 kV para asegurar el suministro energético necesario para una instalación de estas dimensiones. Sin esta infraestructura, el desarrollo de la planta no sería viable, lo que convierte este trámite en uno de los pasos administrativos más relevantes en la fase previa a su construcción definitiva.

Un antes y un después para la ciudad

En conjunto, la fábrica de cátodos supone una oportunidad histórica para Mérida: transformación del modelo económico, creación de empleo cualificado, atracción de inversión internacional y posicionamiento en la industria verde. Si se cumplen los plazos previstos, la ciudad pasará de ser principalmente un centro administrativo a convertirse en un referente industrial dentro del sector energético europeo.