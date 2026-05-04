La obra que estrecha Mérida junto al Guadiana: así cambia el tráfico desde este martes

Las obras del nuevo colector en la avenida José Fernández López obligarán desde mañana martes, 5 de mayo, a modificar el sentido del tráfico en esta vía de Mérida, una de las arterias situadas junto al Guadiana y con conexión directa con el centro urbano.

Según la información facilitada, la reorganización afectará al reparto de carriles durante el desarrollo de los trabajos que ejecuta la empresa Aqualia. La medida consistirá en habilitar los dos carriles más cercanos al río, de forma que uno quede reservado para cada sentido de circulación.

Un carril para cada sentido junto al río

Con esta distribución, el tráfico se canalizará por la parte de la avenida más próxima al cauce, mientras avanza la intervención vinculada al nuevo colector. La modificación pretende mantener la circulación abierta en ambos sentidos durante la ejecución de las obras, aunque previsiblemente puede provocar retenciones puntuales en las horas de mayor intensidad de tráfico.

La avenida José Fernández López es una vía especialmente transitada por vecinos, conductores y usuarios que se desplazan entre distintos puntos de la ciudad. Por ello, se recomienda a los conductores extremar la precaución, atender a la señalización provisional y planificar los desplazamientos con margen durante los primeros días de aplicación del cambio.

Obras en una vía sensible de Mérida

La actuación se enmarca en los trabajos de mejora de infraestructuras hidráulicas que se están desarrollando en esta zona de Mérida. La intervención afecta a una avenida relevante para la movilidad local, tanto por su ubicación junto al río Guadiana como por su relación con los accesos al entorno urbano.

Por el momento, no se ha precisado la duración prevista de esta modificación del tráfico ni si la medida irá acompañada de nuevas restricciones conforme avancen las obras. Estos extremos quedan pendientes de confirmación oficial.