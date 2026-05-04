Mérida se pregunta cómo debe crecer una ciudad rodeada de historia

La Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner de Mérida acogerá este martes, 5 de mayo, a las 19:30 horas, la primera sesión del ciclo de conferencias "Nova Emérita: arquitectura actual en la ciudad histórica", una iniciativa organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) y el Ayuntamiento de Mérida.

El ciclo nace con la intención de acercar a la ciudadanía una reflexión sobre cómo la arquitectura contemporánea interviene en una ciudad con una fuerte carga patrimonial. En el caso de Mérida, esa conversación tiene una dimensión especialmente sensible: su Conjunto Arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y buena parte de su vida urbana convive con restos, espacios y tramas heredadas de distintas épocas.

La sesión inaugural correrá a cargo del arquitecto emeritense Rubén Cabecera Soriano, que abordará el papel de la arquitectura actual en la recuperación y reactivación del espacio público. La entrada será libre hasta completar aforo.

Espacios que vuelven a hacer ciudad

En su intervención, Cabecera reflexionará sobre cómo la reincorporación del espacio público, tanto desde el urbanismo como desde la arquitectura, constituye una de las claves de su práctica profesional. Lo hará a partir de ejemplos relevantes en Mérida, como las actuaciones en el entorno del Templo de Diana, la Plaza de Santa Eulalia o la Plaza de Margarita Xirgu.

Estas intervenciones permiten explicar cómo la ciudad contemporánea no solo conserva, sino que también transforma, ordena recorridos y recupera lugares para el uso ciudadano. En una capital como Mérida, donde la huella histórica forma parte de la vida cotidiana, la arquitectura actual se enfrenta al reto de dialogar con el patrimonio sin quedar reducida a una simple operación de acompañamiento.

La propuesta del ciclo plantea precisamente esa cuestión: cómo las actuaciones recientes pueden contribuir a generar ciudad y a redefinir, desde una mirada contemporánea, el tejido urbano en un contexto histórico de gran valor.

Un arquitecto vinculado a Mérida y a la docencia

Rubén Cabecera Soriano nació en Mérida en 1976. Es arquitecto y doctor en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Compagina su actividad profesional con la docencia como profesor en el Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura, donde también desarrolla labores de investigación como miembro del grupo GICA.

Además, ha sido profesor invitado en distintas escuelas internacionales de arquitectura, entre ellas Florencia, Palermo y Roma. Su trayectoria incluye publicaciones centradas en el patrimonio y la ciudad, así como reconocimientos en los ámbitos de la arquitectura, la rehabilitación, el urbanismo y la accesibilidad.

Su presencia en la apertura del ciclo refuerza el enfoque local de la iniciativa: una lectura sobre Mérida realizada desde una experiencia profesional y académica ligada a la propia ciudad y al contexto extremeño.

Conferencias hasta julio

El ciclo "Nova Emérita: arquitectura actual en la ciudad histórica" se desarrollará entre el 5 de mayo y el 1 de julio en la Biblioteca Juan Pablo Forner. Según la organización, la iniciativa busca poner en valor la evolución más reciente de Mérida a través de intervenciones arquitectónicas contemporáneas que dialogan, directa o indirectamente, con su legado histórico.

Además de Rubén Cabecera Soriano, participarán profesionales con una trayectoria vinculada a la ciudad y al ámbito regional, como Rafael Mesa Hurtado, Juan Antonio Ortiz Orueta y el estudio Dunar. Todos ellos compartirán experiencias, reflexiones e intervenciones relacionadas con la arquitectura contemporánea en entornos históricos.

La propuesta pretende abrir el debate más allá del ámbito estrictamente profesional. En una ciudad donde el patrimonio arqueológico y monumental condiciona buena parte de su desarrollo urbano, la pregunta sobre cómo construir, rehabilitar o recuperar espacios públicos sigue siendo una cuestión central para vecinos, instituciones y técnicos.