La Torre Ocaso, el rascacielos veterano de Mérida, sigue liderando el skyline de la capital extremeña

En una ciudad donde el respeto por el patrimonio arqueológico y el estilo de vida horizontal predominan, el skyline emeritense ofrece pocas pero marcadas excepciones. A diferencia de ciudades vecinas como Badajoz, que presume de su torre de 88 metros, Mérida mantiene un perfil de edificaciones más bajas que otorga un protagonismo absoluto a la Torre Ocaso, el edificio que sigue liderando el ranking de altura en la ciudad.

Esta torre es el rascacielos veterano de la capital autonómica. Ubicada entre la calle Almendralejo y Marquesa de Pinares, la Torre Ocaso, también conocida popularmente como Torre de Mérida, continúa siendo, con diferencia, la construcción civil más alta de la ciudad.

Tiene aproximadamente 55 metros y 15 pisos de uso principalmente residencial. Construida en la década de los 70, nació como un símbolo de modernidad durante el auge industrial de la localidad. A pesar de los años, su azotea sigue ofreciendo una de las panorámicas más completas del casco histórico y del cauce del Guadiana.

Bloques residenciales y nuevo urbanismo

Tras la Torre Ocaso, la altura en Mérida se estabiliza en bloques que raramente superan las 8 o 10 plantas. Estas edificaciones se concentran principalmente en el centro del municipio.

El techo de Emérita Augusta. / El Periódico Extremadura

Así, Zona Sur y Bodegones son barrios donde se encuentran algunos de los bloques de pisos más modernos y elevados, diseñados para albergar a la creciente población joven y a funcionarios de la administración regional.

En el Polígono Nueva Ciudad, al otro lado del río, las promociones de viviendas frente al Palacio de Congresos y la Biblioteca del Estado marcan un perfil urbano de media altura que define la cara más contemporánea de la capital.

La competencia institucional

Si hablamos de estructuras no residenciales, la sede de la Junta de Extremadura, el Edificio III Milenio, y algunas infraestructuras como las torres de comunicaciones compiten en presencia visual, aunque su diseño es más longitudinal que vertical para integrarse con el paisaje llano de las Vegas del Guadiana.

A nivel autonómico, Mérida apuesta por la sostenibilidad y la integración patrimonial antes que por la verticalidad. La tabla de "gigantes" en Extremadura queda configurada de la siguiente manera: Torre Caja Badajoz, de 88 metros; Torre Ocaso de Mérida, de 55 metros; y Torre de Cáceres, de 52 metros.

Vista exterior de uno de los portales, en la calle Almendralejo. / El Periódico Extremadura

Futuro urbanístico

Con la reciente aprobación y puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2025-2026, la ciudad se encamina hacia un modelo de "ejes verdes" y rehabilitación de barrios. Las autoridades locales han priorizado la conexión entre el Acueducto de San Lázaro y el río, dejando de lado los proyectos de grandes rascacielos para preservar la visibilidad de los monumentos romanos que son, en última instancia, los verdaderos rascacielos históricos de Mérida.

Como dato curioso, aunque en internet suelen aparecer resultados de "The Sky", de 160 metros, vinculados a Mérida, se trata de una confusión frecuente con Mérida, México. En la Mérida española, la Torre Ocaso sigue reinando sin rivales a la vista.

Los gigantes nacionales

Los edificios más altos de España se concentran sobre todo en Madrid, en el entorno de las Cuatro Torres. La Torre de Cristal, con 249 metros, encabeza el ranking nacional, seguida muy de cerca por la Torre Cepsa o Torre Moeve, con 248 metros, y por la Torre PwC, que alcanza los 236 metros. Este conjunto ha convertido el norte del paseo de la Castellana en la imagen más vertical del país y en uno de los grandes símbolos del poder financiero y empresarial de la capital.

Fuera de Madrid, el protagonismo lo gana Benidorm, una ciudad que ha hecho de la altura parte de su identidad urbana. Allí destacan el edificio Intempo, con unos 192 metros, y el Gran Hotel Bali, con 186 metros, dos torres que explican el peso del turismo residencial y hotelero en el skyline mediterráneo. También sobresale la Torre Iberdrola de Bilbao, con 165 metros, ejemplo de cómo la arquitectura en altura se ha extendido a otras capitales españolas.