Placas musicales del Stone
Calle José Ramón Mélida: el corazón turístico de Mérida
Una de las calles más recorridas y fotografiadas de toda Extremadura
La calle José Ramón Mélida es una de las vías más recorridas y fotografiadas de toda Extremadura. Su relevancia se fundamenta en tres pilares principales, a los que se suma un elemento singular que refuerza su vínculo con la cultura de la capital autonómica: las llamativas placas de música, integradas en la Viam Musicorum, el paseo musical impulsado por el Stone & Music Festival y el Ayuntamiento de Mérida para recordar el paso por la ciudad de grandes artistas.
1. El Portal al Patrimonio de la Humanidad
Esta vía actúa como el cordón umbilical que une el centro de la ciudad con el Conjunto Arqueológico de Mérida. Desemboca directamente en la entrada del Teatro y el Anfiteatro Romano, permitiendo que miles de visitantes transiten diariamente hacia los monumentos que han hecho a la ciudad famosa en el mundo entero.
2. Sede del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR)
En esta calle se ubica uno de los edificios más icónicos de la arquitectura contemporánea española: el Museo Nacional de Arte Romano, diseñado por Rafael Moneo. La presencia de este museo convierte a la calle en un centro de saber y en una parada obligatoria para investigadores y amantes de la historia.
3. Motor Económico, Social y Cultural
Al ser totalmente peatonal, se ha convertido en el centro comercial, gastronómico y cultural al aire libre por excelencia. Es el lugar donde:
El comercio local florece: tiendas de artesanía, réplicas romanas y productos típicos extremeños conviven en sus locales.
Ambiente emeritense: sus terrazas son el punto de encuentro tanto para turistas como para los propios emeritenses, especialmente durante el Festival Internacional de Teatro Clásico.
Las placas de música del Stone: la calle también reúne la Viam Musicorum, un espacio urbano que añade una capa contemporánea y popular a un entorno marcado por la historia. En estas placas con forma de vinilo figuran artistas como Raphael, Andrea Bocelli, José Luis Perales, Robe Iniesta, Isabel Pantoja, Amaral, The Black Crowes o Status Quo. Entre monumentos, comercios y terrazas, estas referencias musicales recuerdan que José Ramón Mélida no solo mira al pasado romano de Mérida, sino también a la memoria cultural más reciente de la ciudad.
¿Quién fue José Ramón Mélida?
No se puede entender la importancia de la calle sin conocer al hombre que le da nombre. José Ramón Mélida fue el arqueólogo que dirigió las excavaciones del Teatro Romano a principios del siglo XX. Gracias a su visión y esfuerzo, lo que antes eran terrenos agrícolas y ruinas enterradas, hoy es el símbolo de la identidad de Extremadura.
Dato curioso: se dice que cuando Mélida comenzó a excavar el Teatro, muchos pensaban que era una locura. Hoy, la calle que lleva su nombre es el testimonio de su éxito.
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