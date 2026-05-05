Feria cultural
Cinco noches de música acompañarán a la Feria del Libro de Mérida en el Templo de Diana
La cita se celebrará del 6 al 10 de mayo con conciertos diarios, presentaciones literarias y una programación infantil y juvenil en el Centro Cultural Alcazaba
La XLV edición de la Feria del Libro de Mérida se celebrará del miércoles 6 al domingo 10 de mayo en el entorno del Templo de Diana, que volverá a convertirse durante cinco días en punto de encuentro para lectores, escritores, editoriales y librerías.
La programación literaria tendrá este año un complemento musical diario. Las actuaciones comenzarán, con carácter general, a las 22.00 horas, justo después de las presentaciones de los autores principales, salvo la jornada de clausura, prevista para las 21.30 horas.
El primer concierto llegará el miércoles 6 de mayo con Nueva Orleans Street Band. El jueves 7 será el turno de Secretos que Contar, integrado por Daniel Casado, Diego Hilario, Javier Baigorri y Luis Jiménez, con un espectáculo de poesía y jazz.
La noche del viernes 8 estará dedicada a The Music Of Jerry Bergonzi, Arturo Serra Group and String Orchestra. El sábado 9 actuará Manolo Burro & Cía, mientras que el domingo 10 cerrará la programación musical la Banda Municipal de Música de Mérida, a partir de las 21.30 horas.
Talleres, cuentos y libros para los más jóvenes
La feria también reserva un espacio amplio para el público infantil, juvenil y familiar. El jueves y el viernes se celebrarán los talleres Cuentos de Oro, a cargo de Yörik Artes Escénicas, con sesiones a las 10.00 y a las 11.00 horas.
El sábado 9, el Centro Cultural Alcazaba concentrará buena parte de la programación infantil. Entre las actividades figuran Diario de una mente capaz, de Estela Sánchez Meléndez; un taller musical con la Escuela de Música Pilar Vizcaíno; Un monstruo con piel de papel, de Cristina Pérez Rodríguez; e Historias originales de la vida real, de Mary Wollstonecraft.
Ese mismo día habrá además cuentacuentos de Yörik a las 17.00 horas y un concierto de Musicaeduca a las 19.00 horas. La jornada se completará con las presentaciones de Un lugar entre pompas de jabón, de Raquel Silva Merchán; Salvaje, de Alba Gustos; y La regeneración de Dios, de Ricardo Guadalupe.
Actividades familiares hasta el domingo
El domingo 10 continuará la programación infantil con El hermoso vuelo de Fortunato, de María del Pilar Alcántara y Elvira Bueno; nuevos cuentacuentos de Yörik; Cleo y el mago de las tres cuerdas, de Sergio Barquilla; y La venganza de Úrsula, de Teo Carrasco.
La oferta familiar se completará con las Cabinas Literarias, previstas el sábado 9 de 19.00 a 22.00 horas, y con una exposición de diseño editorial en el Centro Cultural Alcazaba, que permanecerá abierta del 6 al 15 de mayo.
Con esta programación, Mérida busca que la feria mantenga su eje literario, pero gane también peso como cita cultural abierta a distintos públicos. El Templo de Diana será el escenario principal de las presentaciones y conciertos, mientras que el Centro Cultural Alcazaba actuará como espacio de referencia para las propuestas infantiles y juveniles.
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