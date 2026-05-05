Cinco noches de música acompañarán a la Feria del Libro de Mérida en el Templo de Diana

La XLV edición de la Feria del Libro de Mérida se celebrará del miércoles 6 al domingo 10 de mayo en el entorno del Templo de Diana, que volverá a convertirse durante cinco días en punto de encuentro para lectores, escritores, editoriales y librerías.

La programación literaria tendrá este año un complemento musical diario. Las actuaciones comenzarán, con carácter general, a las 22.00 horas, justo después de las presentaciones de los autores principales, salvo la jornada de clausura, prevista para las 21.30 horas.

Cartel oficial de la XLV Feria del Libro de Mérida, que se celebrará del 6 al 10 de mayo en el Templo de Diana. / Ayuntamiento de Mérida

El primer concierto llegará el miércoles 6 de mayo con Nueva Orleans Street Band. El jueves 7 será el turno de Secretos que Contar, integrado por Daniel Casado, Diego Hilario, Javier Baigorri y Luis Jiménez, con un espectáculo de poesía y jazz.

La noche del viernes 8 estará dedicada a The Music Of Jerry Bergonzi, Arturo Serra Group and String Orchestra. El sábado 9 actuará Manolo Burro & Cía, mientras que el domingo 10 cerrará la programación musical la Banda Municipal de Música de Mérida, a partir de las 21.30 horas.

Talleres, cuentos y libros para los más jóvenes

La feria también reserva un espacio amplio para el público infantil, juvenil y familiar. El jueves y el viernes se celebrarán los talleres Cuentos de Oro, a cargo de Yörik Artes Escénicas, con sesiones a las 10.00 y a las 11.00 horas.

El sábado 9, el Centro Cultural Alcazaba concentrará buena parte de la programación infantil. Entre las actividades figuran Diario de una mente capaz, de Estela Sánchez Meléndez; un taller musical con la Escuela de Música Pilar Vizcaíno; Un monstruo con piel de papel, de Cristina Pérez Rodríguez; e Historias originales de la vida real, de Mary Wollstonecraft.

Ese mismo día habrá además cuentacuentos de Yörik a las 17.00 horas y un concierto de Musicaeduca a las 19.00 horas. La jornada se completará con las presentaciones de Un lugar entre pompas de jabón, de Raquel Silva Merchán; Salvaje, de Alba Gustos; y La regeneración de Dios, de Ricardo Guadalupe.

Actividades familiares hasta el domingo

El domingo 10 continuará la programación infantil con El hermoso vuelo de Fortunato, de María del Pilar Alcántara y Elvira Bueno; nuevos cuentacuentos de Yörik; Cleo y el mago de las tres cuerdas, de Sergio Barquilla; y La venganza de Úrsula, de Teo Carrasco.

La oferta familiar se completará con las Cabinas Literarias, previstas el sábado 9 de 19.00 a 22.00 horas, y con una exposición de diseño editorial en el Centro Cultural Alcazaba, que permanecerá abierta del 6 al 15 de mayo.

Con esta programación, Mérida busca que la feria mantenga su eje literario, pero gane también peso como cita cultural abierta a distintos públicos. El Templo de Diana será el escenario principal de las presentaciones y conciertos, mientras que el Centro Cultural Alcazaba actuará como espacio de referencia para las propuestas infantiles y juveniles.