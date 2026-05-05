El humo invade el cielo de Mérida por un incendio junto a la autovía

Susto este martes en la zona de El Prado, en Mérida, por un incendio de pastos declarado en las inmediaciones de la autovía. Las llamas se han originado en cinco puntos a la vez y han levantado una nube de humo visible desde distintos puntos de la capital extremeña, lo que ha causado inquietud entre los vecinos. Pese a la aparatosidad del humo, fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han apuntado que el fuego no ha afectado a viviendas ni a vehículos y que, por el momento, la situación no reviste gravedad. El incendio se mantiene limitado a una zona de vegetación de pasto, aunque los servicios de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para evitar que se extienda y pueda llegar a la ciudad.

Un foco próximo a casas aisladas

Según las primeras informaciones, dos de los focos se han declarado en uno de los márgenes de la autovía y otros tres en el lado contrario. Uno de ellos se encontraba en un primer momento cerca de unas casas aisladas, lo que ha obligado a actuar con rapidez, pero los bomberos ya han conseguido controlarlo y todo quedará en un susto.

Aviso preventivo a los vecinos

La intensidad del humo ha llevado a lanzar un aviso por megafonía para que los vecinos de la mencionada barriada emeritense mantengan puertas y ventanas cerradas como medida de precaución. Los equipos de emergencia siguen desplegados en El Prado para sofocar por completo las llamas.