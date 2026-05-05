¿Buscas trabajo en Mérida? El ayuntamiento prepara 123 contratos de hasta un año

El nuevo Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo permitirá incorporar en Mérida 123 trabajadores con una inversión superior a los 2,7 millones de euros para las anualidades 2026-2027. La iniciativa estará financiada en un 76% por la Junta de Extremadura y en un 24% por el ayuntamiento emeritense.

El delegado municipal de Recursos Humanos, Julio César Fuster, presentó ayer en rueda de prensa este programa, que contempla 115 puestos de turno libre y otros 8 reservados para personas con discapacidad.

La finalidad del plan es facilitar la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo por parte de los ayuntamientos, de manera que puedan atender necesidades laborales de los servicios públicos municipales y, al mismo tiempo, favorecer la inserción laboral.

Las jornadas ofertadas oscilarán entre el 66% de la jornada, equivalente a 20 horas semanales, y el 100%, con 35 horas semanales más dos horas de formación. Las contrataciones tendrán una duración máxima de 12 meses.

Equiparación salarial para el personal temporal

Fuster destacó que, "pese a que la aportación de la Junta de Extremadura se ha mantenido en los últimos años", el Ayuntamiento de Mérida ha seguido avanzando en la mejora de las condiciones retributivas y salariales del personal contratado a través de estos programas.

En este sentido, el edil subrayó que el consistorio mantiene el criterio de equiparación salarial, de modo que el personal temporal perciba las mismas retribuciones que el personal funcionario en puestos equivalentes, independientemente de su vía de acceso.

La medida, según defendió el responsable de Recursos Humanos, busca mejorar la calidad del empleo temporal vinculado a los planes públicos de empleo y evitar diferencias salariales entre trabajadores que desempeñan funciones similares.

Servicios sociales y mantenimiento

La distribución de los puestos prioriza, según el consistorio de la capital autonómica, la atención a las personas y los servicios urbanos. En el ámbito de Servicios Sociales y Atención a la Ciudadanía se ofertarán 45 plazas de auxiliares de ayuda a domicilio y una de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

En Servicios Urbanos y Mantenimiento se incluyen 27 puestos de conserje-mantenedor, 12 de operario de limpieza y 2 de sepulturero. Son áreas que sostienen parte del funcionamiento diario de la ciudad y que suelen concentrar necesidades de refuerzo en los servicios municipales.

El programa también alcanzará las áreas de Turismo, Cultura y Dinamización, con 6 puestos de informador turístico, 1 de técnico de museología, 1 de animador sociocultural y turístico y 2 de monitor de ocio y tiempo libre.

Administración, biblioteca, centro zoosanitario y piscinas

En el área Administrativa y Técnica se prevén 5 puestos de administrativo, 4 de auxiliar de biblioteca y 4 de auxiliar de veterinaria para el Centro Zoosanitario municipal.

Además, el ayuntamiento incorporará 5 monitores socorristas en el ámbito de la Seguridad y las Actividades Acuáticas, una categoría vinculada al funcionamiento de los servicios municipales relacionados con piscinas e instalaciones acuáticas.

Con este reparto, el programa cubrirá perfiles muy distintos, desde atención domiciliaria a mantenimiento urbano, cultura, turismo, administración y servicios de apoyo en instalaciones municipales.

Requisitos para optar a las contrataciones

Entre los requisitos establecidos para acceder a estos empleos figura estar en situación de desempleo e inscrito en el Centro de Empleo Mérida I. También será necesario haber finalizado un itinerario personalizado de inserción laboral.

Además, las personas aspirantes no podrán haber participado en el plan de empleo anterior correspondiente a la anualidad 2025-2026, según informó el Ayuntamiento.

Fachada del ayuntamiento de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

El Servicio Extremeño Público de Empleo, el SEXPE, realizará la preselección de candidaturas. Después, el Ayuntamiento de Mérida asumirá la selección final.

Con carácter general, el sistema selectivo constará de dos pruebas: una teórica, que ponderará un 30%, y otra práctica, que supondrá el 70% de la puntuación. En el caso del puesto de técnico de museología, la ponderación será a la inversa: 70% para el conocimiento técnico y 30% para la parte práctica.

Nuevas bolsas de empleo

Como novedad, Fuster avanzó que este año se crearán bolsas de empleo derivadas de los procesos selectivos en aquellas categorías en las que el Ayuntamiento no dispone de listas previas.

Estas bolsas servirán no solo para el Programa de Colaboración Económica Municipal, sino también para futuras necesidades municipales, según explicó el delegado de Recursos Humanos.

El edil adelantó, además, que el próximo miércoles se abrirán dos nuevas bolsas de empleo para oficiales de albañilería y jardinería. A ellas podrán acceder todas las personas interesadas, con independencia de su situación laboral, siempre que superen las correspondientes pruebas selectivas de carácter teórico y práctico.