NeuroRedes cumple 10 años en Mérida: música para estimular el cerebro y la memoria

El proyecto NeuroRedes celebrará este miércoles, día 6, sus diez años de trayectoria en Mérida con una programación especial en torno a la música, la inclusión y la estimulación neuronal. La conmemoración comenzará a las 18.30 horas en el auditorio del Centro Cultural Alcazaba de la capital autonómica.

El acto incluirá una exposición fotográfica, varios recitales y la proyección de un documental que recorre la historia de una iniciativa nacida en el Conservatorio Profesional Esteban Sánchez de Mérida, en una etapa en la que su gestión era exclusivamente municipal.

La celebración ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, la promotora del proyecto, Silvia Núñez, y el artista extremeño Emilio José Arroyo, responsable de la exposición y del documental conmemorativo.

Más de 40 participantes desde sus inicios

Por NeuroRedes han pasado más de 40 personas desde su puesta en marcha. El proyecto se basa en un método de estimulación del cerebro a través de la música, con el objetivo de mejorar funciones fundamentales como la memoria y favorecer el desarrollo cognitivo.

Rodríguez Osuna ha situado el origen de NeuroRedes en el curso 2015-2016, cuando el Conservatorio Profesional Esteban Sánchez dio un paso que el consistorio emeritense considera pionero en Europa: incorporar a sus enseñanzas una asignatura dedicada al estudio de la música y de su impacto en el cerebro.

Silvia Núñez, promotora de NeuroRedes, durante la rueda de prensa del décimo aniversario del proyecto en el Centro Cultural Alcazaba. / Cedida a El Periódico Extremadura

Aquella materia abordaba también cómo la condición humana puede modificarse y adaptarse para rehabilitar y potenciar capacidades. Diez años después, NeuroRedes continúa vinculado a una idea que sus impulsores consideran "precursora": utilizar la música no solo como disciplina artística, sino también como herramienta de desarrollo, aprendizaje e inclusión.

El conservatorio abrió sus puertas a la discapacidad

Uno de los elementos más destacados del proyecto fue la incorporación de alumnado con discapacidad al conservatorio profesional. Para el Ayuntamiento, NeuroRedes supuso un "hito histórico" porque abrió ese espacio formativo a personas que hasta entonces no tenían acceso a este tipo de enseñanzas en las mismas condiciones.

La iniciativa permitió que estos alumnos compartieran experiencias vitales y aprendizajes con el resto del alumnado del centro. Ese cruce de vivencias ha sido uno de los rasgos diferenciales de un programa que, según sus promotores, ha contribuido a transformar no solo a los participantes y sus familias, sino también al entorno educativo.

Silvia Núñez ha subrayado que NeuroRedes "rompió, rompe y romperá barreras". La primera, ha señalado, fue abrir las puertas de un conservatorio profesional de música a personas con capacidades especiales. La segunda, introducir la música como terapia vinculada a la salud. Y la tercera, anticipar la necesidad de incorporar la neurodiversidad y la neurociencia a la formación musical del siglo XXI.

Un proyecto ligado al premio Reina Letizia

El método de estimulación neuronal de NeuroRedes fue, según ha recordado el alcalde, una de las claves para que Mérida recibiera en 2021 el premio Reina Letizia en la categoría de accesibilidad y diseño universal, un reconocimiento al compromiso de la ciudad con la educación inclusiva e innovadora.

"Para nosotros es de estas cosas intangibles que no se ven, que no tienen flores, no tienen muros, no tienen piedras, pero construyen lo más importante, que es la accesibilidad y la mejora de la vida de las personas con discapacidad", ha afirmado Antonio Rodríguez Osuna.

El regidor ha situado el proyecto dentro de esas políticas que no siempre tienen una traducción material inmediata, pero que buscan mejorar la vida cotidiana de las personas. En una ciudad como Mérida, ha defendido, la accesibilidad y la inclusión forman parte de una manera de entender los servicios públicos.

"Un ejemplo de innovación y de inclusión educativa"

Silvia Núñez ha considerado que el apoyo a NeuroRedes representa "un ejemplo de inteligencia y humanidad política". A su juicio, el proyecto ha permitido demostrar que la música puede utilizarse como un recurso de estimulación cognitiva con resultados académicos, sociales y humanos.

La promotora ha recordado que el método fue validado a través de una tesis doctoral en medicina y que su objetivo principal es el desarrollo de la estimulación cognitiva. También ha insistido en que su impacto va más allá de los participantes directos.

"Es un ejemplo claro de innovación y de inclusión educativa y de grandeza social", ha afirmado Núñez, quien ha destacado que los alumnos no solo cumplen resultados académicos y cognitivos, sino que crecen de manera empática al convivir con realidades que también forman parte de la vida dentro y fuera de las aulas.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, presenta la programación conmemorativa de los diez años del proyecto NeuroRedes. / Cedida a El Periódico Extremadura

Mérida y Extremadura, en el centro de la inclusión

El artista Emilio José Arroyo, creador de la exposición y del documental del décimo aniversario, ha destacado que NeuroRedes "conciencia y transforma la sociedad". También ha defendido que este proyecto posiciona a Mérida y Extremadura a la "cabeza" de valores como la inclusión y la investigación.

"Virtudes que nos hacen sentir orgullosos de nuestra tierra y de nuestros paisanos", ha señalado Arroyo durante la presentación del acto conmemorativo.