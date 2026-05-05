Reclaman al Museo Romano de Mérida una ampliación "urgente" de la plantilla ante la sobrecarga de trabajo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha trasladado a la dirección del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida la “imperiosa” necesidad de ampliar la plantilla de trabajadores, especialmente la del personal que atiende de forma directa al público.

El responsable de la Administración General del Estado en Badajoz de CSIF, José Luis Sánchez Durán, mantuvo una reunión con la directora del centro, Trinidad Nogales, y con la administradora del museo, Nova Barrero, junto a delegados del sindicato en este organismo, para abordar las principales necesidades laborales del centro museístico.

Durante el encuentro, CSIF hizo especial hincapié en el "escaso dimensionamiento" de la plantilla, que, según el sindicato, no llega a cubrir en muchas ocasiones las necesidades del museo. La organización advierte de que esta situación afecta especialmente al personal con trato directo con los visitantes.

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. / EL PERIÓDICO

Incremento de visitantes

Como ejemplo de la sobrecarga de trabajo, CSIF ha señalado el incremento de hasta un 20% en el número de visitantes durante la pasada Semana Santa, periodo en el que el MNAR recibió un total de 20.425 turistas. Ante esta tendencia y con la previsión de una mayor afluencia durante el verano, el sindicato considera que será “muy complicado” ofrecer una respuesta adecuada si no se refuerza la plantilla.

En este sentido, CSIF alerta de que la falta de efectivos podría derivar incluso en el cierre de alguna sala, lo que, a su juicio, evidenciaría “de nuevo” el fracaso de la política de personal del Ministerio de Cultura.

El Museo Nacional de Arte Romano cuenta actualmente con dos turnos de trabajo, de martes a domingo, integrados por 25 vigilantes de sala, tres trabajadores de taquilla y una encargada de sala. Además, el sindicato recuerda que estos mismos empleados también deben cubrir la asistencia y vigilancia en el Museo Visigodo de la capital extremeña.

CSIF subraya que el MNAR es el museo más importante de Extremadura por número de visitas y destaca el impacto que sus visitantes tienen en la ciudad de Mérida. Por ello, considera que la falta de trabajadores no puede traducirse en una merma de la oferta cultural y turística.

La organización sindical ha avanzado que seguirá reivindicando, desde los órganos de representación en las diferentes administraciones, el incremento necesario de personal y de complementos para los trabajadores, con el objetivo de mejorar tanto la calidad del servicio público como las condiciones laborales de la plantilla.