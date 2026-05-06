Curso de cajero-reponedor en Mérida con prácticas en empresas

El Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral de Personas en Situación o Riesgo de Exclusión Social, conocido como Programa Crisol, ha puesto en marcha en Mérida su segunda acción formativa prevista para este año. Se trata de un curso de cajero-reponedor en el que participan 20 personas.

La actividad comenzó este lunes, 4 de mayo, y tiene como objetivo facilitar al alumnado la adquisición de competencias básicas vinculadas al trabajo en establecimientos comerciales. Entre los contenidos previstos figuran la atención al cliente, el manejo de caja y la reposición de productos.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa, la formación se imparte en modalidad presencial, lo que permite un aprendizaje "más personalizado y con un enfoque claramente práctico". El curso cuenta con una duración total de 115 horas.

Prácticas en empresas locales

El itinerario formativo incluye también la realización de prácticas no laborales gracias a la colaboración con empresas de la ciudad. Con ello, el programa busca acercar al alumnado a un entorno real de trabajo y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Participantes del curso de cajero-reponedor del Programa Crisol. / Ayuntamiento de Mérida

El perfil de cajero-reponedor es, según recoge la nota municipal, uno de los perfiles profesionales "más demandados en el mercado laboral". La iniciativa se enmarca en las actuaciones dirigidas a personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social, con el propósito de ofrecer herramientas útiles para acceder a un empleo.

Itinerarios adaptados al mercado

Desde el Programa Crisol se ha destacado la importancia de ofrecer itinerarios formativos adaptados a las necesidades reales del mercado de trabajo. La orientación práctica del curso responde a esa línea de actuación, centrada en sectores con demanda de empleo y en ocupaciones de acceso directo.

Las personas interesadas en participar en los programas formativos de Crisol pueden obtener más información a través de los teléfonos 924 374 265 y 661 445 047, así como en el correo electrónico programa.crisol@merida.es.