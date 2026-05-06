El nuevo campo de fútbol indoor de Mérida que no existe en ningún otro punto de Extremadura

El fútbol indoor se abre paso en la capital extremeña con la apertura de "Way To Gol", el nuevo campo cubierto incorporado al complejo Way To Play Mérida, situado en la calle Ebanistas, 9, en el polígono industrial Carrión. La instalación nace con vocación polivalente y con la intención de atraer a públicos de distintas edades, desde niños y jóvenes hasta grupos de adultos interesados en alquilar pista o participar en actividades deportivas.

Way To Play Mérida, conocido hasta ahora principalmente como centro de ocio infantil y parque de juegos cubierto para celebraciones, amplía así su modelo con una propuesta vinculada al deporte. El principal atractivo es una pista completamente cerrada de 37 por 16 metros, diseñada para permitir distintas modalidades de juego y la práctica simultánea de varios grupos.

Zona infantil del complejo Way To Play Mérida, con hinchables y espacio para celebraciones. / Cedida a El Periódico Extremadura

Primer espacio de estas características

A la inauguración asistieron el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; la delegada de Comercio, Laura Iglesias; y el delegado de Deportes, Toni Marín. Durante la visita, Rodríguez Osuna destacó el carácter innovador de la iniciativa, que el ayuntamiento presenta como el primer espacio de estas características en Extremadura, y trasladó el apoyo municipal a los impulsores del proyecto en esta nueva etapa.

El regidor emeritense puso el acento en la capacidad de este tipo de iniciativas para diversificar la oferta de ocio de Mérida y generar nuevos espacios de actividad para familias, jóvenes y aficionados al deporte. La apertura refuerza, además, el uso del polígono industrial Carrión como zona en la que también tienen cabida propuestas de ocio y servicios.

Nuevo campo de fútbol indoor "Way To Gol", en el complejo Way To Play Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

De los cumpleaños al deporte

Fernando Romero, uno de los impulsores del proyecto, explicó que el complejo Way To Play Mérida amplía con este nuevo espacio su oferta de ocio y deporte. La instalación deja de estar orientada únicamente a celebraciones infantiles y abre sus puertas a personas de todas las edades, con servicios de tecnificación, alquiler de pistas y nuevas experiencias deportivas.

El nuevo campo de fútbol indoor en Mérida permite desarrollar entrenamientos, partidos entre grupos y actividades adaptadas a distintos niveles. Su carácter cerrado facilita una práctica más controlada y versátil, con un formato pensado para quienes buscan jugar al fútbol en un entorno cubierto, sin depender tanto de las condiciones meteorológicas.

Representantes municipales e impulsores del proyecto, durante la inauguración del nuevo campo de fútbol indoor en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Zona de ocio para jóvenes

La ampliación no se limita al terreno de juego. El complejo incorpora también una zona de ocio con máquinas recreativas, realidad virtual, futbolines y ping-pong, dirigida especialmente al público joven. Con esta incorporación, Way To Play Mérida busca reforzar su papel como espacio de ocio familiar, pero también como punto de encuentro para adolescentes, grupos de amigos y usuarios que buscan una alternativa deportiva y recreativa en la ciudad.

Las personas interesadas en utilizar las instalaciones pueden realizar sus reservas de forma presencial, a través de la aplicación de Way To Play Mérida o llamando al teléfono 924 316 778.