Mérida lanza Eulalia, el asistente virtual que gestionará reservas de Emerita Lvdica por WhatsApp

El Ayuntamiento de Mérida ha dado un nuevo paso en la modernización de sus servicios digitales con la presentación de Eulalia, un asistente virtual omnicanal diseñado para facilitar la relación de la administración local con la ciudadanía y con quienes visitan la capital extremeña.

La herramienta estará disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, con el objetivo de acercar los servicios públicos, simplificar trámites y reducir tiempos de espera. En esta primera fase, su uso se centrará en la gestión de información y reservas vinculadas a la actual edición de Emerita Lvdica, una de las citas culturales y turísticas con mayor proyección de Mérida.

El portavoz municipal, Julio César Fuster, y el delegado de Turismo, Felipe González, han presentado este nuevo sistema, que forma parte de un proyecto más amplio de omnicanalidad para unificar la atención ciudadana a través de distintos canales.

"Eulalia no es solo tecnología, es la materialización de una visión: lograr un consistorio que acompaña, que responde y que está exactamente en los canales que nuestros vecinos y vecinas ya utilizan a diario", ha señalado Fuster.

Una capa conversacional para la administración local

Según ha explicado el ayuntamiento, Eulalia funcionará como la "capa conversacional" del nuevo ecosistema digital municipal. La plataforma está impulsada por inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, lo que le permitirá interpretar preguntas formuladas en lenguaje cotidiano y orientar a los usuarios en trámites básicos o consultas de información.

El portavoz municipal ha defendido que el objetivo es mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la administración. "Con este ecosistema digital integramos la sede electrónica, la web, el teléfono y los servicios de mensajería para que cualquier vecino encuentre lo que necesita sin complicaciones, pudiendo iniciar una gestión en un canal y continuarla en otro sin perder la información", ha afirmado.

Fuster también ha subrayado que el sistema se desarrollará con respeto a la normativa de protección de datos y con garantías de seguridad. En los casos en los que una consulta requiera atención personalizada, el asistente derivará la petición a los servicios municipales correspondientes.

Estreno con la fiesta romana de Mérida

La primera experiencia pública de Eulalia estará vinculada a Emerita Lvdica, la fiesta recreacionista romana que cada año moviliza a vecinos, asociaciones, visitantes y espacios patrimoniales de la ciudad.

El código QR de Eulalia dará acceso al asistente municipal a través de WhatsApp. / Cedida a El Periódico Extremadura

El delegado de Turismo, Felipe González, ha explicado que la elección del evento no es casual. "Buscábamos un evento de gran impacto local, turístico y de participación, y nuestra fiesta romana es el escenario perfecto", ha indicado.

A través del asistente, residentes y turistas podrán consultar horarios, ubicaciones, actividades y lugares de interés, además de realizar reservas para aquellas propuestas que requieran inscripción previa. El Ayuntamiento considera que este sistema permitirá mejorar la experiencia del visitante y proyectar una imagen de Mérida como destino turístico inteligente, accesible y moderno.

Dos canales oficiales para las inscripciones

El consistorio habilitará dos canales oficiales para las reservas. El primero será un formulario web disponible en www.emerita-lvdica.es desde el 11 de mayo a las 12.00 horas. El segundo será el asistente virtual Eulalia a través de WhatsApp, operativo desde el 12 de mayo a las 12.00 horas.

El acceso por mensajería se realizará mediante el número 699 391 726 o a través de los códigos QR que se incorporarán a los soportes oficiales del evento.

Ante la elevada demanda prevista, numerosas actividades gratuitas contarán con inscripción previa obligatoria. El objetivo, según el consistorio de la capital extremeña, es garantizar la seguridad, ordenar el acceso a espacios monumentales y asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas, con independencia de su procedencia.

Cada usuario podrá solicitar entre una y dos entradas por actividad hasta completar el aforo disponible dentro de la programación sujeta a inscripción.

Actividades con reserva previa

Entre las actividades que requerirán inscripción figuran propuestas para distintos públicos, como Arqueología familiar, La mirada de Medusa, prevista el 17 de mayo en la Huerta de Otero, o El misterio de Lutatia Lupata, programada los días 20 y 22 de mayo en el entorno del Templo de Diana.

También estarán sujetas a reserva el Cluedo Urbano Los Misterios en Emerita Augusta, el 21 de mayo en el Pórtico del Foro; la visita Emerita Sobrenatural, los días 20 y 22 de mayo; la visita guiada Los astros en Augusta Emerita, los días 21 y 23 de mayo; y la Ruta de los aceites, prevista para los días 21 y 24 de mayo.

El portavoz municipal, Julio César Fuster, y el delegado de Turismo, Felipe González, durante la presentación de Eulalia. / Cedida a El Periódico Extremadura

Además, Eulalia gestionará el acceso a espectáculos de gran afluencia, como la Carrera de cuadrigas del 21 de mayo en el Circo Romano, la obra La Aparición, el 22 de mayo en el Teatro Romano, las actividades de gladiatura del 23 de mayo en el Anfiteatro y el concierto Una de Romanos, el 24 de mayo.

En los pasatiempos con entrada será obligatorio acudir vestido de romano o romana, una condición con la que el ayuntamiento pretende reforzar el carácter participativo e inmersivo de la fiesta.

Una ciudad romana que mira al futuro

Felipe González ha señalado que estas medidas "no son solo una cuestión logística sino una apuesta estratégica por un modelo de ciudad que combina tradición, innovación y excelencia en la gestión cultural".

El Ayuntamiento sostiene que la implantación de este sistema permitirá mejorar la experiencia del visitante, optimizar recursos públicos y reforzar la seguridad en espacios patrimoniales, un aspecto especialmente relevante en una ciudad como Mérida, donde buena parte de la programación cultural se desarrolla en enclaves monumentales.

La puesta en marcha de Eulalia llega en un contexto en el que Emerita Lvdica se ha consolidado como uno de los referentes nacionales de la recreación histórica. Para el consistorio, esa dimensión exige avanzar en organización, accesibilidad y modernización de los servicios públicos sin perder la esencia participativa de la celebración.

Nuevos servicios en próximas fases

Tras este primer despliegue centrado en turismo y cultura, Eulalia incorporará progresivamente nuevas funciones municipales. En fases posteriores, la ciudadanía podrá utilizar el asistente para consultar requisitos y estado de trámites administrativos, solicitar citas previas, gestionar el pago de tasas o recibir orientación sobre la documentación necesaria para distintos procedimientos.

El ayuntamiento espera que esta herramienta contribuya a reducir desplazamientos a las oficinas municipales, aumentar la participación en la oferta cultural y consolidar una administración disponible de forma permanente, más eficaz y orientada a resolver necesidades cotidianas.