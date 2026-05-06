Paradores pone la alfombra roja al Festival de Teatro de Mérida con un 25% para sus clientes

La presidenta de Paradores de Turismo, Raquel Sánchez, y el director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, han renovado un año más el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones para la promoción de la cultura y el patrimonio.

El convenio vuelve a situar al Festival de Mérida como un escaparate cultural asociado al turismo patrimonial, con el Parador de Mérida como uno de los puntos de referencia para los visitantes que acudan a la capital extremeña durante la cita teatral.

El acuerdo recoge promociones especiales para los clientes alojados en el Parador de Mérida, que podrán beneficiarse de un 25% de descuento en las entradas de los espectáculos, siempre sujeto a disponibilidad. Ese mismo descuento se aplicará también a los titulares del programa de fidelización "Amigos de Paradores".

Información del festival en los paradores extremeños

La colaboración incluye además la difusión del programa de mano del festival en todos los establecimientos extremeños de la cadena: Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe, Mérida y Zafra. La información estará disponible también en la revista corporativa, la web y las redes sociales de Paradores.

Con esta medida, la promoción del certamen emeritense se extiende por la red de alojamientos históricos de la región, lo que permite vincular la oferta cultural de la capital autonómica con otros destinos patrimoniales de Extremadura.

El convenio contempla igualmente precios especiales para las compañías participantes en el festival que se alojen en el Parador y la cesión de espacios para acoger algunas de las actividades culturales paralelas que organiza el certamen, entre ellas cine, talleres, presentaciones o conferencias.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, y el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, durante la renovación del convenio de colaboración. / El Periódico Extremadura

Una oferta con alojamiento, gastronomía y teatro

El Parador de Mérida ha diseñado una propuesta específica para los aficionados al teatro que quieran completar la experiencia cultural con alojamiento y gastronomía. La oferta incluye alojamiento y media pensión en el establecimiento emeritense con un 30% de descuento sobre la Tarifa Parador para reservas realizadas antes del 31 de mayo.

Tanto en el almuerzo como en la cena, los clientes podrán disfrutar del Menú Especial Medea, que no incluye bebidas. En esta edición, según ha explicado Paradores en una nota de prensa, la propuesta gastronómica rinde homenaje a Margarita Xirgu, figura clave del teatro del siglo XX.

La iniciativa combina así el atractivo del teatro clásico con el valor histórico de Mérida y con una propuesta culinaria vinculada a la memoria escénica del festival.

"Una de las máximas expresiones" del patrimonio y la creación

Raquel Sánchez ha subrayado que este acuerdo refleja el compromiso de Paradores con la promoción de la cultura en los destinos donde está presente. La presidenta de la cadena ha añadido que el Festival de Mérida constituye "una de las máximas expresiones de la unión entre patrimonio histórico y creación artística".

Por su parte, Jesús Cimarro ha afirmado que la colaboración con Paradores supone un apoyo "fundamental" para seguir proyectando el Festival de Mérida más allá de las fronteras y "consolidarlo como un motor cultural y turístico".

El director del certamen ha recalcado además que el acuerdo refuerza el compromiso compartido con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico del país. En el caso de Extremadura, la renovación del convenio vuelve a conectar dos de sus grandes activos: la red de paradores históricos y el festival teatral que cada verano convierte a Mérida en uno de los centros culturales de referencia.