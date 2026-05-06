Rubert Cordero, de radioperador de taxi en Bolivia al taller de Mérida donde los zapatos resucitan

Rubert Cordero nació en Santa Cruz (Bolivia) y lleva 21 años en España, 19 de ellos en Mérida. Llegó siguiendo el camino que antes habían iniciado sus hermanas y con la idea de mantenerse cerca de la familia, sobre todo al ser el único hijo varón entre cuatro hermanos. Hoy tiene ya una vida asentada en la ciudad: su hijo, de casi 19 años, nació aquí, y él asegura sentirse integrado y conocido tanto en la capital extremeña como en los municipios cercanos. Su historia es también la de quien ha ido construyendo un lugar propio a base de trabajo duro, profesionalidad y constancia.

Antes de dedicarse a la zapatería, Rubert trabajó durante siete años en Bolivia en un radiotaxi con 120 coches, alternando tareas como operador y telefonista. El oficio de zapatero, sin embargo, lo aprendió mucho antes, en Argentina, cuando tenía 23 años. Allí pasó por un taller grande en el que se fabricaban zapatos nuevos y, cuando no había pedidos, se hacían reparaciones. De esa etapa conserva una base completa del oficio, desde lo más pequeño, como poner una tachuela, hasta arreglos más complejos. Aquello que aprendió casi como una posibilidad más terminó convirtiéndose, años después, en una salida decisiva.

La pandemia como punto de inflexión

La pandemia fue el momento que le obligó a replantearse el futuro. Rubert trabajaba entonces como camarero en Calamonte y, ante la incertidumbre, dudó entre abrir un bar o montar una zapatería. Observó el entorno, comprobó que en Mérida había pocos negocios de este tipo y decidió apostar por el taller, que abrió en la calle Almendralejo. Desde entonces han pasado cinco años, en los que ha logrado hacerse un hueco gracias a una forma de trabajar muy práctica: reparar rápido y con garantía, adaptarse a lo que necesita cada cliente y evitar que la gente tenga que volver varias veces por el mismo encargo. En su caso, triunfar reparando cosas es también una manera de demostrar que casi todo puede tener una segunda vida.

En su zapatería no solo arregla zapatos. Asimismo repara tapas de tacón, suelas, bolsos, maletas, cremalleras y zapatillas, cose piezas con máquina, ensancha calzado y asume trabajos más especiales, como tunear unas zapatillas con piel y una suela distinta. Para Ruber, en este oficio "todo tiene solución", aunque reconoce que cada día aparece algo nuevo y que siempre se sigue aprendiendo. La demanda, dice, es muy variada y no se limita a un único arreglo. Su local funciona como un pequeño refugio para objetos gastados, pero también como el reflejo de unas manos acostumbradas a resolver problemas.

Pluriempleo y oficio

Pese a tener la zapatería como base, Rubert sigue compaginando su trabajo con la hostelería, la pintura, la fontanería, la electricidad, el arreglo de persianas y otros encargos que le surgen por las tardes o los fines de semana. Es, en cierto modo, el hombre que vale para todo: el zapatero que sirve mesas, pinta, arregla una persiana o resuelve una avería doméstica cuando hace falta. Ese pluriempleo, cada vez más presente entre quienes buscan aumentar sus ingresos, aparece en su caso como una alternativa para sostener la economía familiar y aprovechar todos los oficios aprendidos durante años.

Su rutina exige organización. Por las mañanas se centra en la zapatería y, cuando puede, su hijo le echa una mano por la tarde. Después llegan los otros trabajos, los servicios de camarero, los arreglos pendientes o el fútbol, una afición que mantiene desde hace años en el equipo América, dentro de la liga de veteranos. Rubert habla de todo ello con naturalidad, como quien ha asumido que la vida se sostiene muchas veces sumando horas, tareas y pequeñas soluciones. "Si a uno le gustan las cosas, hay que darse tiempo", resume. Ahí está, quizá, la clave de su historia: reparar, trabajar, adaptarse y seguir adelante.