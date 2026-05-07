La antigua gasolinera de Cepansa que Mérida casi perdió vuelve a levantarse tras años de abandono

Las máquinas han vuelto a la antigua Gasolinera de Cepansa, pero esta vez no para derribarla, sino para iniciar su recuperación. El edificio, situado junto a las naves de Cepansa, en el cruce de las carreteras de Badajoz y Sevilla, ha entrado ya en una primera fase de limpieza y desescombro después de años de abandono y de un proceso de protección patrimonial impulsado por Fondenex.

La historia reciente del inmueble cambió el 4 de enero de 2024, cuando la asociación presentó ante la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura la solicitud de inicio del expediente para declarar la gasolinera Bien de Interés Cultural. Aquel paso abrió un procedimiento que acabó con la protección del edificio como monumento mediante el Decreto 166/2025, de 2 de diciembre.

Una pieza singular en Mérida

La gasolinera del Tiro de Pichón o de Cepansa forma parte de una arquitectura ligada al avance del automóvil, a las nuevas comunicaciones por carretera y al desarrollo urbano e industrial de la Mérida de mediados del siglo XX. Fue construida en el entorno de 1952 y está considerada una pieza muy singular dentro de este tipo de edificaciones.

Fondenex ha defendido desde el inicio que se trata de un edificio único en su género en España. Su valor no reside solo en su antigua función como estación de servicio, sino también en su configuración arquitectónica, con una imagen monumental poco habitual en construcciones pensadas para el abastecimiento de combustible.

Estado del interior de la gasolinera de Cepansa antes de su rehabilitación. / El Periódico Extremadura

El inmueble se encontraba en mal estado por la falta de uso y conservación, aunque la asociación ha sostenido que no estaba en ruina. Esa diferencia fue clave para defender que la salida no debía ser la desaparición del edificio, sino su limpieza, consolidación y posterior rehabilitación.

La presión para evitar el derribo

El 25 de enero de 2024, miembros de Fondenex se interpusieron entre las máquinas y la gasolinera para impedir su destrucción. La asociación pidió entonces la intervención urgente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, que actuó con rapidez para evitar la demolición.

Según sostiene El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, el derribo contaba con el respaldo del Ayuntamiento de Mérida, una posición que la asociación considera "inexplicable". La versión municipal sobre aquel episodio no figura en la nota remitida, por lo que el relato de esa jornada queda atribuido a la entidad conservacionista.

La petición de protección patrimonial contó con el apoyo de un informe elaborado por la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura y también con el respaldo del Colegio de Arquitectos de Extremadura. Ese apoyo técnico y académico reforzó la tramitación de un expediente que terminó elevando la protección del inmueble.

Tres fases para recuperar el edificio

La recuperación se plantea ahora en tres fases. La primera, ya iniciada, se centra en la limpieza y el desescombro. La segunda tendrá como objetivo la consolidación del edificio. La tercera abordará su rehabilitación completa, con la idea de devolverle un uso estable y compatible con sus valores patrimoniales.

Estado del interior de la gasolinera de Cepansa antes de su rehabilitación. / El Periódico Extremadura

Las gestiones realizadas por Fondenex permitieron encontrar una salida para el inmueble. José Suárez, industrial del automóvil con instalaciones anexas a la gasolinera, aceptó la propuesta de la asociación para adquirir el edificio, hasta entonces propiedad de Repsol. La entidad reconoce que la compañía facilitó la operación.

El proyecto no se limitará a rescatar una construcción histórica. La intención es que el inmueble rehabilitado funcione como sede de la empresa automovilística y también como punto de información sobre el patrimonio cultural y natural de Mérida. De este modo, el antiguo edificio vinculado a la carretera quedaría integrado en una nueva lectura patrimonial de la ciudad.

Dirección técnica de la intervención

El proyecto de rehabilitación y la dirección de obra correrán a cargo de José Antonio Sáez González, arquitecto técnico e ingeniero de la construcción. El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura destaca su implicación en la conservación del patrimonio histórico de Extremadura.

La intervención abre una nueva etapa para un edificio que estuvo cerca de desaparecer y que ahora afronta el reto contrario: recuperar su presencia, garantizar su conservación y encontrar un uso que permita mantenerlo vivo. Para la caital extremeña, acostumbrada a mirar su patrimonio desde la huella romana, la gasolinera de Cepansa recuerda que también el siglo XX dejó arquitecturas capaces de explicar una parte de la ciudad.