Lleno de altura
Antoñito Molina no gusta, arrasa en Mérida: vende todas las entradas para su concierto en el Stone&Music
El cantante gaditano actuará el 20 de junio en el Teatro Romano, en la segunda cita del festival que cuelga el cartel de "no hay entradas"
El cantante gaditano Antoñito Molina ha colgado el cartel de "entradas agotadas" para el concierto que ofrecerá el próximo 20 de junio en el Teatro Romano de Mérida, dentro de la undécima edición del Stone&Music Festival.
La organización del certamen emeritense ha destacado este jueves que el artista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, después de haberse alzado recientemente con la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, considerado uno de los certámenes musicales más relevantes de Latinoamérica.
Una nueva etapa artística
A este reconocimiento se ha sumado el lanzamiento de su nuevo sencillo, "Imparable", una canción con la que Antoñito Molina ha abierto una nueva etapa y que, según ha señalado el festival, refleja la "transformación de una persona que empieza de nuevo".
El concierto del cantante gaditano se ha convertido así en la segunda cita con todas las localidades agotadas dentro de esta edición del Stone&Music, después de que Siloé hiciera lo propio con su actuación prevista para el 19 de junio.
Un cartel con diez conciertos más
La undécima edición del festival reunirá además en Mérida a otros nombres destacados de la música nacional e internacional. El cartel lo completan Film Symphony Orchestra (5 de junio), Sergio Dalma (6 de junio), José Mercé (7 de junio), Malú (12 de junio), Pablo López (13 de junio), Siloé (18 de junio), Pablo Alborán (21 de junio), Luka Sulic (26 de junio), Ana Torroja (27 de junio) y Alan Parsons (28 de junio).
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