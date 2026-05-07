La fábrica china de cátodos se prepara para iniciar las obras en Mérida con 800 millones sobre la mesa

La mercantil impulsora de la futura fábrica de materiales catódicos LFP en la capital extremeña está ya en disposición de iniciar las obras, según ha afirmado este jueves el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, durante la presentación del Programa Orión en el Hotel Hospes Palacio de Arenales.

El proyecto, promovido por la empresa china Hunan Yuneng, se ubicará en el polígono ExpacioMérida y contempla una inversión total prevista de 800 millones de euros. La planta estará destinada a la fabricación de materiales para baterías de vehículos eléctricos, uno de los segmentos industriales vinculados al crecimiento de la movilidad eléctrica.

Santamaría ha situado esta iniciativa entre "una de las mayores inversiones industriales previstas en Extremadura" y ha subrayado que la empresa puede iniciar ya las fases de implantación y construcción de las instalaciones tras completar los trámites administrativos y obtener la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Mérida.

Movimiento de tierras en el espacio reservado para la futura fábrica de cátodos. / Javier Cintas

La licencia municipal abre la fase de construcción

La concesión de la licencia permite al proyecto pasar del plano administrativo a la fase de ejecución material. Según la información trasladada por la Junta de Extremadura, la mercantil se encuentra en condiciones de comenzar la implantación de la planta en una parcela de 467.000 metros cuadrados dentro de ExpacioMérida.

El consejero ha afirmado que proyectos de estas características "refuerzan la posición de Extremadura como destino industrial" y contribuyen a diversificar el tejido productivo regional. La Junta enmarca la llegada de esta inversión en su estrategia de transformación económica, basada en la captación de grandes proyectos industriales y en el fortalecimiento del ecosistema empresarial extremeño.

La elección de Mérida sitúa a la capital autonómica y a su entorno en el mapa de las inversiones vinculadas a la cadena de valor de la batería, en un contexto en el que la región busca atraer actividad industrial asociada a la transición energética, la electrificación del transporte y nuevos procesos productivos.

Casetas de obra instaladas en la parcela de ExpacioMérida en la que Hunan Yuneng prevé levantar su planta de materiales para baterías. / Javier Cintas

Un proyecto ligado al empleo en Mérida

La fábrica prevé la creación de alrededor de 500 empleos directos, una cifra que, de confirmarse en la fase de implantación, tendría un impacto significativo en el mercado laboral de Mérida y su entorno.

Santamaría ha destacado que la implantación de esta planta supondrá un "impulso significativo" para el empleo y el desarrollo económico de la región, sobre todo en el área emeritense. El consejero ha vinculado el proyecto con el proceso de transformación económica que, según ha defendido, vive Extremadura.

La planta de Hunan Yuneng se presenta así como una de las iniciativas industriales de mayor envergadura anunciadas en la comunidad autónoma, tanto por el volumen de inversión previsto como por la superficie que ocupará y por su posible efecto tractor sobre proveedores, servicios auxiliares y actividad económica en el entorno de Mérida.