Jesús Lozano vuelve a los escenarios en Mérida con una soberbia interpretación en "Un puente al más allá..."

El dramaturgo, director y actor extremeño Jesús Lozano Dorado ha regresado a los escenarios tras superar uno de los episodios más críticos de su vida. El año pasado, en el mes de agosto, durante la representación de su exitoso espectáculo 'Alfonso X, la última cantiga' en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, sufrió una parada cardiorrespiratoria —posteriormente diagnosticada como miocardiopatía arritmogénica— que lo llevó a desplomarse sobre el escenario. No era teatro, aunque lo pareciera: su corazón se detuvo. La rápida intervención de los servicios médicos del Festival, junto con el uso de un desfibrilador, resultó decisiva para salvarle la vida. El suceso, ampliamente difundido por los medios en todo el país, conmocionó al mundo teatral.

Casi un año después, Lozano ha regresado con una energía renovada al Teatro María Luisa de Mérida con 'Un puente al más allá…', comedia negra de su autoría —a partir de una idea del escritor norteamericano Conrad Seiler— que interpreta junto a su pareja Inma Cedeño. Y lo hace con la serenidad de quien ha mirado al abismo… y ha decidido volver para contarlo, aunque sea entre carcajadas.

La obra presenta a dos personajes, Waldo y Julia, que coinciden en un puente con la intención de poner fin a sus vidas. Sin embargo, la muerte, caprichosa, se ve constantemente aplazada por el lenguaje, las dudas y las convenciones sociales. Construida sobre la contradicción, la pieza habla de lo más oscuro —el suicidio— desde la luz torcida del humor, desactivando el drama a base de ironía y absurdo.

Una escena de UN PUENTE AL MAS ALLA, foto cedida por la compañía. / Cedida

En sus dos actos, la obra se despliega como una sátira afilada de la condición humana en tiempos inciertos. Bajo su apariencia liviana, asoma una crítica punzante a las relaciones superficiales, la hipocresía social y la eterna incapacidad de decidir. El puente —escenario y símbolo— se convierte en un territorio intermedio: entre la vida y la muerte, entre el sentido y el disparate, entre el deseo de saltar y el miedo a mojarse… en el rio Guadiana.

Julia encarna el desencanto de quien ha recibido demasiado amor falso; Waldo, el fracaso de quien no logra ser amado. Son opuestos complementarios, dos náufragos emocionales que, pese a sus discursos grandilocuentes, no terminan de lanzarse al vacío. Porque aquí el suicidio no es tanto una acción como una idea, casi una pose… o una excusa para hablar, discutir y, sobre todo, retrasar lo inevitable.

El humor —absurdo, verbal y satírico— vertebra toda la obra. Se suceden los juegos de palabras, las repeticiones y las situaciones disparatadas que provocan una risa continua, a veces ligera, a veces incómoda. Y ahí reside su mayor acierto: no banaliza el dolor, sino que lo desarma. Como si dijera, con media sonrisa: “morirse puede esperar, aún nos queda discutir un poco más”.

En la estela de Samuel Beckett o Eugène Ionesco, el lenguaje se vuelve circular, reiterativo, casi obsesivo, mientras la acción avanza poco o nada. Todo ocurre en el interior de los personajes, en ese combate invisible entre lo que dicen y lo que realmente sienten. Si en algún momento el texto roza lo discursivo, pronto recupera el pulso gracias a su ritmo cómico y su inteligencia escénica.

Más que sobre la muerte, 'Un puente al más allá…' es una obra sobre la dificultad de vivir, de amar y de encontrar sentido. Su conclusión, tan sencilla como certera, planea sobre todo el montaje: quien insiste en hablar de morir… probablemente aún no ha renunciado a la vida.

La puesta en escena apuesta por una sobriedad elegante y eficaz. Una farola titilante y la barandilla de un puente bastan para sostener todo un universo dramático. La música acompaña con discreción, el vestuario —diseñado por los propios intérpretes— aporta coherencia estética, y la iluminación de Samuel Cotilla dibuja con precisión los claroscuros emocionales. El resultado es un espacio casi suspendido, donde el tiempo parece detenerse… salvo cuando lo interrumpe una carcajada.

En el plano interpretativo, la química entre Lozano y Cedeño es sencillamente magnética. Lozano borda con expresividad un Waldo tan pomposo como vulnerable, un caballero de verbo inflado y corazón desorientado, capaz de pasar del lirismo al ridículo en un solo suspiro. El público se ríe de él, pero también lo comprende.

Cedeño, por su parte, ofrece una Julia rica en matices: irónica, incisiva, seductora y profundamente lúcida en su desencanto. Su presencia escénica es firme y flexible a la vez, capaz de sostener tanto el filo del humor como el peso de la reflexión. Cada réplica suya es un pequeño dardo envuelto en elegancia.

Juntos componen una pareja imposible y, precisamente por eso, profundamente humana: se buscan, se contradicen, se provocan y se necesitan. Un duelo interpretativo vibrante, lleno de ritmo y complicidad, donde el amor aparece —como todo en la obra— a medio camino entre la verdad y la broma.

El público, entregado de principio a fin, respondió con una ovación cálida y prolongada. Como quien despierta de un sueño extraño y, aún con la risa en los labios, agradece haber cruzado —aunque solo sea por un instante— ese puente suspendido entre el absurdo y la vida.