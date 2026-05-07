El Teatro Romano de Mérida se convierte en el Arca de Noé de 300 jóvenes músicos

El Teatro Romano de Mérida acogerá los días 8 y 9 de mayo el VIII Encuentro Nacional Musicaeduca, una cita que reunirá a más de 300 intérpretes entre alumnos, profesores y equipos artísticos procedentes de escuelas de toda España. El proyecto llega a uno de los grandes escenarios patrimoniales de Extremadura con una propuesta que une educación musical, creación colectiva y divulgación.

El momento central será el concierto sinfónico-coral "El Arca de Noé", obra del compositor y divulgador Fernando Palacios, que se celebrará el sábado 9 de mayo a las 22.00 horas en el Teatro Romano de Mérida. La pieza, planteada con un enfoque didáctico y escénico, recorrerá estilos como el swing, el pop, el pasodoble, la batucada, el bolero o la música coral.

Pilar Vizcaíno

La narración correrá a cargo del propio Fernando Palacios, figura clave de la pedagogía musical en España, junto a Eva Alonso, creadora de Musicaeduca. Bajo la dirección musical de Pilar Vizcaíno, y con la participación de la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, la propuesta convertirá el monumento emeritense en un gran escenario de aprendizaje compartido.

Cartel del concierto "El Arca de Noé", que se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Romano de Mérida dentro del VIII Encuentro de Escuelas Musicaeduca. / El Periódico Extremadura

Alcalá de Henares, Almería y Guadalajara

El encuentro no se limita al concierto principal. La programación se integra también en la Feria del Libro de Mérida, con actividades el sábado en el Centro Cultural Alcazaba. A las 12.00 horas se celebrará el taller-cuentacuentos musical "África y la Cebra Musical", a cargo de Cristina García de la Torre, y a las 19.00 de la tarde habrá un recital de jóvenes agrupaciones de escuelas de Alcalá de Henares, Almería y Guadalajara.

El acceso al concierto del Teatro Romano será libre hasta completar aforo, aunque será imprescindible contar con invitación. Las entradas pueden recogerse en la Escuela de Música Pilar Vizcaíno, situada en la calle Adriano, 20 de Mérida, en horario de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a jueves.

Musicaeduca consolida así en Mérida un modelo de enseñanza que apuesta por aprender música desde la práctica colectiva. Desde 2015, sus encuentros han pasado por ciudades como León, Jaén, Zaragoza, Córdoba o Guadalajara, pero esta edición suma un valor simbólico especial: llevar la voz de jóvenes músicos al corazón del patrimonio romano extremeño.