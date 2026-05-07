Tres juicios rápidos en Mérida tras 12 siniestros: un conductor ebrio iba en zig-zag por Reina Sofía

La Policía Local ha atendido durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026 un total de 12 incidentes relacionados con la siniestralidad vial, según la información facilitada por el cuerpo municipal.

Entre las actuaciones más relevantes figuran tres diligencias tramitadas para enjuiciamiento rápido. Una de ellas corresponde a un conductor detectado circulando en zig-zag por la Avenida Reina Sofía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Las otras dos afectan a personas que conducían turismos por las calles Arroyo Pizarrilla y Jorge Guillén pese a carecer de permiso de conducción.

Estas intervenciones se enmarcan en el control ordinario que realiza la Policía Local sobre la circulación urbana, sobre todo en vías de entrada, avenidas con mayor tránsito y calles residenciales donde conviven vehículos, peatones y usuarios vulnerables.

Un atropello a un ciclista sin daños

La nota destaca también una intervención en la calle Dehesa Boyal, donde un vehículo atropelló a un ciclista que circulaba por la acera cuando salía de una cochera comunitaria. Según la información municipal, el suceso se resolvió sin lesiones ni daños materiales.

Agentes de la Policía Local de Mérida durante un control de tráfico en la ciudad. / El Periódico Extremadura

El incidente vuelve a poner el foco en la convivencia entre vehículos y usuarios vulnerables dentro del casco urbano, especialmente en zonas de salida de garajes, cocheras comunitarias y puntos donde la visibilidad puede verse reducida.

Alcances y colisiones en varias calles

Además de estas actuaciones, la Policía Local intervino en otros siniestros. Un turismo colisionó contra un banco en el Camino Peral y se registraron choques por no respetar la preferencia de paso al salir de estacionamientos en las calles Paneros y Guadalupe Alonso Pozo, así como en la avenida Rosalía de Castro.

También se produjo una colisión en la calle Cristóbal Colón. En la avenida Reina Sofía y en la Travesía San Antonio se registraron alcances entre vehículos por no guardar la distancia de seguridad, una de las causas habituales de accidentes leves en el tráfico urbano.

Partes amistosos entre los implicados

En la mayoría de los siniestros por alcance, las incidencias quedaron resueltas mediante la cumplimentación de un parte amistoso entre los conductores implicados. Este procedimiento permite dejar constancia de los daños y agilizar la tramitación con las aseguradoras cuando no hay heridos ni discrepancias graves entre las partes.

La Policía Local mantiene así el seguimiento de los accidentes urbanos, tanto en los casos con posible infracción penal como en aquellos de menor entidad que afectan a la movilidad diaria de los vecinos.