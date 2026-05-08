Pasatiempos veraniegos
Conoce las más de 600 plazas que oferta Mérida para cursos de natación y tecnificación deportiva
El ayuntamiento emeritense ha programado actividades entre el 15 de junio y el 28 de agosto en la piscina Argentina, el polideportivo Diocles y la Ciudad Deportiva
El Ayuntamiento de Mérida ha ofertado para este verano más de 600 plazas para los cursos de natación y de tecnificación deportiva en atletismo, gimnasia y tenis. El edil de Deportes, Toni Marín, informó este pasado jueves de que las actividades se desarrollarán del 15 de junio al 28 de agosto. Los cursos de natación, dirigidos a menores y adultos, se celebrarán en la piscina climatizada del Complejo Polideportivo Argentina. A ellos se suman los cursos de natación terapéutica para mayores de 65 años.
Tecnificación deportiva
Los cursos de tecnificación se desarrollarán en el Complejo Polideportivo Diocles, salvo los de gimnasia artística, que tendrán lugar en la Ciudad Deportiva.
Las actividades se celebrarán en horario de 09.00 a 14.00 horas e incluirán atletismo, gimnasia artística, gimnasia rítmica y tenis. "Estos cursos van dirigidos a las alumnas y alumnos de las propias escuelas deportivas; en el caso de que haya plazas libres se ofertarán de forma libre hasta cubrir los diferentes periodos", dijo el edil, según recoge un comunicado municipal.
Plazos de inscripción
Toda la información relativa a la inscripción y a los plazos de los cursos está disponible desde este jueves en la web municipal www.merida.es.
El plazo para solicitar la preinscripción en los cursos de natación se realizará a través de los formularios establecidos en dicha web entre el 7 y el 17 de mayo.
Para los cursos de natación terapéutica, la inscripción se abrirá de forma presencial del 8 al 12 de junio en las oficinas de la Delegación de Deportes.
El alumnado que pertenece a las Escuelas Municipales podrá solicitar la preinscripción en los cursos de tecnificación deportiva a través de la web municipal entre el 14 y el 24 de mayo.
- La antigua gasolinera de Cepansa que Mérida casi perdió vuelve a levantarse tras años de abandono
- Felipe Gómez: el 'Jordi Hurtado' emeritense
- El Teatro Romano de Mérida abre gratis para una noche de jotas, niños y raíces extremeñas
- El gigante chino de los cátodos que puede cambiar el futuro industrial de Mérida
- La plaza de España de Mérida, el enclave histórico que mueve la economía local
- El lío de las baldosas de Santa Eulalia en Mérida puede acabar en los tribunales
- El nuevo campo de fútbol indoor de Mérida que no existe en ningún otro punto de Extremadura
- Rubert Cordero, de radioperador de taxi en Bolivia al taller de Mérida donde los zapatos resucitan